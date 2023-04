Schüsse in Asperg: Polizei richtet Sonderkommission ein

Auf einem Parkplatz in Asperg sind in der Nacht zum Karsamstag Schüsse gefallen. Ein Mann wurde getötet, ein weiterer schwer verletzt. Der oder die Täter flüchteten.

In Asperg (Kreis Ludwigsburg) ist in der Nacht auf dem Parkplatz der Kleinturnhalle ein junger Mann getötet worden. Ein weiterer Mann wurde laut Polizei schwer verletzt und kam mit Schussverletzungen in ein Krankenhaus. Die Täter sind auf der Flucht.

Polizei: Opfer sind zwei 18-jährige Männer

Die Polizei war nach eigenen Angaben gegen 1 Uhr informiert worden, nachdem im Bereich der Eberhardstraße vermeintlich Schüsse gefallen waren. Einsatzkräfte fanden dann wenige Minuten später auf einem Schotterparkplatz auf Höhe der Augustenstraße eine leblose und eine schwer verletzte Person. Es handelt sich um zwei 18-jährige Männer. Der schwer Verletzte wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Spurensuche am Tatort in Asperg Andreas Rosar Fotoagentur-Stuttgart

Die Polizei leitete sofort eine Fahndung nach dem oder den Tätern oder Täterinnen ein. Auch ein Hubschrauber war an der Suche beteiligt. Bislang blieb die Fahndung ohne Erfolg. Informationen zum Tathergang gibt es bislang nicht.

Polizei sucht Zeugen und bildet Sonderkommission

Medien berichten von einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen, die es zuvor auf dem Parkplatz in Asperg gegeben haben soll. Die Polizei hat die Sonderkommission "Goethe" eingerichtet. Die rund 40 Beamtinnen und Beamten werden von Expertinnen und Experten des Landeskriminalamts Baden Württemberg unterstützt. Das teilte das Polizeipräsidium Ludwigsburg mit.

Am Tatort in Asperg seien am Samstagvormittag noch viele Kräfte der Kriminalpolizei gewesen, um Spuren zu sichern, sagte ein Sprecher. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu dem oder den Tätern oder Täterinnen und auch auf mögliche Fluchtfahrzeuge geben können.

Bürgermeister: "Neue Dimension von Gewalt"

Nach Angaben von Aspergs Bürgermeister Christian Eiberger (parteilos) steht die Bevölkerung der Stadt nach der Tat unter Schock. "Das ist eine neue Dimension von Gewalt, die ich mir nicht hätte vorstellen können", sagte Eiberger. Der Tatort befinde sich mitten im Ort. Der Tatort, ein Schotterparkplatz, sei nicht als typischer Treffpunkt für junge Leute bekannt gewesen, sagte Eiberger. Er sei in der Nacht von der Feuerwehr alarmiert worden und habe sich in den frühen Morgenstunden ein Bild von der Lage gemacht. Er hoffe nun auf einen schnellen Fahndungserfolg der Polizei. Es sei wichtig, dass das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung wieder hergestellt werde.

Immer wieder Schüsse in der Region Stuttgart

Asperg liegt rund 20 Kilometer von Stuttgart entfernt. In der Region Stuttgart hatte es in den letzten Wochen und Monaten immer wieder Schüsse auf der Straße gegeben, mehrere Menschen wurden dabei verletzt. Ob es zwischen den Vorfällen einen Zusammenhang, auch mit der aktuellen Tat in Asperg gibt, ist noch unklar. Nach den Schüssen auf einen Gastwirt in Plochingen im Kreis Esslingen sitzen zwei Tatverdächtige seit Anfang der Woche in U-Haft.