Roller-Begeisterung in Vietnam erlebt

In Stuttgart findet am Samstag zum ersten Mal ein Gottestdienst für Roller-Fans statt. Zusammen mit Interessierten möchte Pfarrerin Vinh An Vu verschiedene Kirchen ihrer Gemeinde abfahren.

Wenn Vinh An Vu auf dem Weg zur Arbeit ist, drehen sich viele Köpfe nach ihr um. Denn eine Pfarrerin im Talar auf ihrem Roller sieht man nicht alle Tage - außer, man wohnt in Rohracker. "Roller-Fahren ist für mich ein Lebensgefühl", erzählt die 37-Jährige. Sie ist evangelische Pfarrerin für die Gesamtkirchengemeinde Hedelfingen-Rohracker-Frauenkopf. "Man ist mobil, spontan und selbstbestimmt." Erster Vespa-Gottesdienst in Stuttgart Dieses Gefühl möchte Vu mit anderen Roller-Fans teilen. "Normalerweise fährt man allein und selten zusammen. Aber einen Vespa-Gottesdienst, den kann man gemeinsam erleben." Die Idee dafür hat sie schon seit einigen Jahren im Kopf. Als Vikarin in Norddeutschland fuhr sie mit ihrem Ausbildungspfarrer bei einem Motorrad-Gottesdienst mit. Dabei dachte sie, dass das doch mit einem Roller entschleunigter, gemütlicher und leiser ginge. Normalerweise fährt man allein und selten zusammen. Aber einen Vespa-Gottesdienst, den kann man gemeinsam erleben. Als ihre Diakonin Julia Wagner ihre Vespa von Berlin nach Stuttgart holte, war der Plan für den ersten Vespa-Gottestdienst in Stuttgart geboren. Roller-Begeisterung in Vietnam entwickelt Vus Begeisterung für die Vespa kommt nicht von ungefähr. Geboren wurde sie in Ho-Chi-Minh-Stadt, der Hauptstadt Vietnams. Mit vier Jahren kam sie nach Deutschland. "In Ho-Chi-Minh-Stadt gibt es 7,5 Millionen Mopeds bei 10 Millionen Einwohnern - das sagt alles!", meint sie. Aber nicht nur in den engen Straßen der Millionenstadt kann der Roller ein gutes Gefährt sein. Schon während ihrer Ausbildung in Norddeutschland fuhr Vu auf ihren zwei Rädern über die Felder zur nächsten Gemeinde - und seit gut zweieinhalb Jahren entdeckt sie damit ihre Heimatstadt Stuttgart neu. "Auf dem Roller kann man ganz andere Schleichwege fahren und die Vielseitigkeit Stuttgarts nochmal anders erleben." Eine ihrer Lieblingsrouten führt über den Frauenkopf - genauso wie beim ersten Vespa-Gottestdienst. In drei Stopps zum Gottesdienst Treffpunkt für alle auf zwei Rädern ist um 14 Uhr auf dem Eugensplatz. Von dort aus geht es über die Frauenkopfkirche zur Bernhardskirche in Rohracker und schließlich zur Kreuzkirche in Hedelfingen. Anmelden muss man sich nicht, sagt Vu: "Rollerfahrer und -fahrerinnen sind ziemlich spontan. Wir schauen aus dem Fenster und entscheiden dann, wohin es heute geht."

Sendung am Mo. , 16.9.2024 18:15 Uhr, Landesschau Baden-Württemberg, SWR BW