Die Corona-Pandemie hat das Leben in der Region Stuttgart komplett verändert. Jeden Tag, teils auch häufiger, gibt es Veränderungen und Neuerungen - wichtige Entwicklungen hier im Überblick.

Fast 1.000 Infizierte in Stuttgart

5.4.2020, 17:30 Uhr

In Stuttgart gibt es inzwischen 943 registrierte Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus. Wie die Stadt Stuttgart am Sonntag mitteilte, sind bisher zwölf Stuttgarter mit einer festgestellten Corona-Viruserkrankung gestorben. Von den 943 Menschen mit bestätigter Infektion seien 470 Personen genesen.

Schutzmasken für Stuttgarter Pflegeeinrichtungen

4.4.2020, 14:33 Uhr

Die Landeshauptstadt Stuttgart hat damit begonnen Schutzausrüstungen im Kampf gegen das Coronavirus zu verteilen. Mitarbeiter fahren sogenannte FFP2-Schutzmasken ohne Filter in alle Stadtbezirke. 10.000 Masken gehen an Pflegeheime, Hospize und Pflege-Wohngemeinschaften. Die Masken stammen aus städtischen Beständen, dem sogenannten Pandemielager. Sie waren vor Jahren auf Vorrat beschafft worden. Ein Test aus der vergangenen Woche habe laut Stadtverwaltung gezeigt, dass die Masken die Qualitätsstandards erfüllen und voll funktionsfähig sind. Die Belieferung der Einrichtungen erfolgt auf freiwilliger Basis der Landeshauptstadt, bis die Bestellungen von Land und Bund eintreffen.

Kurzarbeit bei Zeitungen in der Region Stuttgart

3.4.2020, 16:45 Uhr

Die Corona-Krise wirkt sich auch auf die Zeitungen in der Region Stuttgart aus. Beim Böblinger Boten und der Esslinger Zeitung wurden Vereinbarungen mit den Redaktionen über Kurzarbeit getroffen, so ein Sprecher des Betriebsrats. Bei den großen Lokalredaktionen von Stuttgarter Zeitung und Stuttgarter Nachrichten laufen die Verhandlungen aktuell noch. Die Südwestdeutsche Medienholding, der Mutterkonzern dieser Zeitungen, verzeichnet einen starken Einbruch bei Anzeigen- und Werbeeinnahmen, bestätigte der Verlag. Welche Konsequenzen das für Leser und Abonnenten habe, sei nach Auskunft der Verlagsbetriebsräte noch nicht abzusehen.

432 Stuttgarter nach bekannten Corona-Erkrankungen wieder gesund

3.4.2020, 15:30 Uhr

In Stuttgart gibt es inzwischen 903 registrierte Corona-Infektionen. Laut Stadtverwaltung sind 432 Personen mittlerweile genesen. Elf Stuttgarterinnen oder Stuttgarter sind bislang an den Folgen der Viruserkrankung verstorben.

Uni Stuttgart stellt Corona-Schutzvisiere her

3.4.2020, 15:10 Uhr

Eigentlich werden an den Maschinen Teile für Luftfahrt-, Automobil- und Maschinenprototypen gefertigt. Jetzt nutzt die Universität Stuttgart diese, um Corona-Schutzvisiere herzustellen. Die Uni Stuttgart steht dabei nach eigenen Angaben im Austausch mit dem Robert-Bosch-Krankenhaus, dem Diakonie-Klinikum, dem Marienhospital, dem Klinikum Ludwigsburg und den Kreiskliniken Reutlingen.

Stuttgart hängt Regenbogenbilder von Kindern in Rathausfenstern auf

3.4.2020, 14:20 Uhr

Unter dem Motto "Die Kurve der Hoffnung - Stuttgart malt den Regenbogen" ruft die Stadt Stuttgart Kinder dazu auf, möglichst große Regenbogenbilder zu malen und an das Kinderbüro im Rathaus (Marktplatz 1, 70173 Stuttgart) zu schicken. Diese sollen dann für alle sichtbar in den Rathausfenstern aufgehängt werden.

Die Regenbogenbilder seien ein Zeichen der Verbundenheit und des Zusammenhalts in Zeiten der Corona-Krise, heißt es bei der Stadtverwaltung. #RegenbogenGegenCorona

Vaihinger Maientag abgesagt

3.4.2020, 13:30 Uhr

Der Termin ist zwar erst vom 29. Mai bis zum 2. Juni: Doch angesichts der Corona-Pandemie haben Stadtspitze und Gemeinderat entschieden, dass der Vaihinger Maienmarkt (Kreis Ludwigsburg) dieses Jahr nicht stattfindet. Auch der Horrheimer Pfingstmarkt fällt der Corona-Krise zum Opfer.

S60 wieder bis Leonberg

3.4.2020, 13:20 Uhr

Ab Dienstag fährt die S-Bahn Linie 60 von Montag bis Samstag wieder bis Leonberg. Das hat der Verband Region Stuttgart mitgeteilt. Zuletzt war die S60 wegen des Corona-Fahrplans nur zwischen Böblingen und Renningen unterwegs.

Bürgermeisterwahl in Erdmannhausen findet statt

3.4.2020, 12:00 Uhr

In Erdmannhausen (Kreis Ludwigsburg) kann die Bürgermeisterwahl am Sonntag stattfinden. Aufgrund der aktuellen Situation empfiehlt die Gemeinde auf die Möglichkeit der Briefwahl zurückzugreifen. Noch bis heute (Freitag) 18 Uhr können die Briefwahlunterlagen beantragt werden.

Flächendeckene Corona-Tests in Pflegeheimen im Kreis Böblingen

3.4.2020, 10:20 Uhr

Neue Fieberambulanz in Eislingen

3.4.2020, 7:50 Uhr

In Eislingen (Kreis Göppingen) gibt es ab sofort eine Fieberambulanz. Patienten, die an einem Infekt mit Fieber erkrankt sind, werden hier behandelt. Die Terminvergabe erfolgt über den Hausarzt. Ziel ist es, dass die Patienten zentral versorgt werden und nicht mehr in den Hausarztpraxen vorstellig werden müssen, heißt es beim Landratsamt.

Fünf neue Todesfälle in der Region Stuttgart

3.4.2020, 7:50 Uhr

In der Region Stuttgart steigt die Zahl der Corona-Infektionen weiter an. Im Vergleich zum Vortag hat sich die Zahl der gemeldeten Infektionen um etwa 200 erhöht - auf fast 4.500 Infizierte. Dabei wurden fünf neue Todesfälle in Folge von Covid-19 gemeldet, so das Sozialministerium.

Welche Folgen hat die Coronavirus-Pandemie für den VfB Stuttgart?

3.4.2020, 7:45 Uhr

Dauer 1:02 min Thomas Hitzlsperger: Planungsspiele in Zeiten der Coronakrise. Thomas Hitzlsperger: Planungsspiele in Zeiten der Coronakrise.

Stadt warnt vor Corona-Betrugsmaschen

3.4.2020, 7:20 Uhr

Die Stadt Stuttgart warnt vor Betrügern, die versuchen mit der Angst vor dem Coronavirus Geld zu ergaunern. So gebe es Berichte, wonach sich Betrüger als Amtsperson oder Enkel ausgeben, um an das Geld ihrer Opfer zu kommen. Teilweise klingeln die Täter sogar an der Haustür und behaupten, sie seien Ärzte oder Mitarbeiter des Gesundheitsamtes, die Corona-Tests durchführen wollen. Unangekündigte Tests in Privatwohnungen gebe es jedoch nicht, so die Stadt. Sie rät: im Zweifel telefonisch bei Hausarzt, Amt oder Behörde nachfragen, Fremden nicht öffnen und kein Geld übergeben.

Mundschutz ist Pflicht: Rettungseinsätze in Zeiten von Corona

3.4.2020, 7:10 Uhr

Dauer 4:06 min Sendezeit 18:45 Uhr Sender SWR Fernsehen BW Corona-Einsatz des DRK-Rettungsdienstes Alles hat sich durch Corona verändert, auch die Arbeit des Rettungsdienstes. Die Einsatzkräfte müssen ständig mit dem Virus rechnen. Und fast schon nebenbei die "ganz normalen" Fälle behandeln.

Gelände um Grabkabelle auf dem Württemberg gesperrt

3.4.2020, 7:00 Uhr

Das Gelände um die Grabkapelle auf dem Württemberg in Stuttgart wird vorerst gesperrt. Man sehe sich dazu gezwungen, teilten die Staatlichen Schlösser und Gärten mit, denn es würden zunehmend auch Gruppen auf dem Württemberg auftauchen. Die Grabkapelle selbst ist bereits geschlossen - bis mindestens zum 19. April.

Vier Gabenzäune in Stuttgart: Hilfe für die, die sie besonders benötigen

2.4.2020, 21:15 Uhr

Dauer 2:02 min Sendezeit 19:30 Uhr Sender SWR Fernsehen BW Gabenzäune: Gelebte Solidarität und Hilfsbereitschaft In vielen Städten gibt es in Zeiten der Coronakrise Gabenzäune für Obdachlose und Bedürftige. So auch in Stuttgart - etwa am Marienplatz. Video herunterladen (4,8 MB | MP4)

Odyssee von Stuttgarter SWR4-Moderatorin beendet

2.4.2020, 18:45 Uhr

Dauer 3:51 min Sendezeit 18:45 Uhr Sender SWR Fernsehen BW Corona setzt dem Traumurlaub ein Ende Es sollte eigentlich eine Traumreise werden. Ute Weber und ihr Mann reisten Ende Februar von Buenos Aires mit dem Schiff einmal um Südspitze Südamerikas, mit Abstecher in die Antarktis und weiter nach Santiago de Chile. So war zumindest der Plan. Doch die chilenischen Behörden ließen sie nicht aussteigen. Das Schiff muss weiter bis nach San Diego.

Lautsprecherdurchsagen auf dem Ludwigsburger Wochenmarkt

2.4.2020, 16:25 Uhr

Die Feuerwehr wird am Wochenende mit sieben Fahrzeugen im Einsatz sein, um auf die Gefahren des Coronavirus und entsprechende Verhaltensregeln hinzuweisen - und zwar auf Deutsch, Englisch und Türkisch. Geplant sind Durchsagen unter anderem auf dem Ludwigsburger Wochenmarkt, in den Zugwiesen oder auf der Bärenwiese.

Start- und Landebahn wird saniert: Flughafen Stuttgart für 17 Tage dicht

2.4.2020, 15:35 Uhr

Der Stuttgarter Flughafen stellt vom 6. bis 22. April den Flugbetrieb ein und saniert dann auch tagsüber die Start- und Landebahn.

Pflegeheime von Corona betroffen - auch in der Region Stuttgart

2.4.2020, 15:20 Uhr

Das Dekameron: Geschichten gegen die Pest in Corona-Zeiten anhören

2.4.2020, 12:20 Uhr

Was machen, wenn überall die Krankheit lauert? Die Hauptfiguren aus Giovanni Boccaccios Bestseller "Dekameron" flohen vor der Pest in eine Landhaus und erzählten sich an zehn Tagen zehn vergnügliche Geschichten. Diese kann man sich jetzt anhören - vorgelesen von einer Sprecherin und einem Sprecher der Stadtbücherei Stuttgart.

Kreis Esslingen: erstmals mehr als 1.000 bestätigte Corona-Fälle

2.4.2020, 11:55 Uhr

Die Zahl der bestätigten Corona-Fälle im Kreis Esslingen ist auf mehr als 1.000 gestiegen. Rund ein Drittel davon sind laut Landratsamt bereits genesen.

Stadtbücherei Gerlingen: Bücher ausleihen ist wieder möglich

2.4.2020, 11:50 Uhr

Dauer 2:16 min Stadtbücherei Gerlingen verleiht Bücher trotz Corona-Schließung Aufgrund der Corona-Krise haben Stadtbüchereien derzeit fürs Publikum geschlossen. Auch die in Gerlingen (Kreis Ludwigsburg). Trotzdem können dort Bücher ausgeliehen werden. Eine doppelte Tür hilft dabei.

Bürgermeisterwahl in Murr weiter wacklig

2.4.2020, 11:45 Uhr

Ob die Bürgermeisterwahl in Murr (Kreis Ludwigsburg) wie geplant am 26.April stattfinden kann, ist noch unsicher. Der Gemeinderat hat sich in seiner letzten Sitzung mehrheitlich dafür ausgesprochen, das Verfahren nicht abzubrechen. Die Entscheidung, ob gewählt werden kann oder nicht, liegt jetzt beim Landratsamt Ludwigsburg.

Karte für den Rems-Murr-Kreis: Aktuelle Corona-Zahlen im Überblick

2.4.2020, 11:30 Uhr

Wer wissen will, wie viele Corona-Fälle es wo im Rems-Murr-Kreis gibt und wer sich auch für weitere Details wie das Alter oder das Geschlecht der Infizierten interessiert, für den gibt es jetzt Kartenmaterial online. Die Karte wird täglich aktualisiert.

Corona-Regeln in neun Sprachen im Kreis Ludwigsburg

2.4.2020, 11:00 Uhr

Das Landratsamt Ludwigsburg informiert jetzt in neun Sprachen über die wichtigsten Regeln während der Corona-Krise und über das Verhalten im Fall einer Quarantäne. Die Flugblätter gibt es zum Beispiel auf Arabisch, Dari oder Farsi, sie werden durch den sozialen Dienst in den Gemeinschaftsunterkünften des Landkreises verteilt.

Zwei weitere Todesfälle im Kreis Göppingen

2.4.2020, 10:50 Uhr

Im Landkreis Göppingen gibt es zwei weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Corona-Virus. Das Gesundheitsamt teilt mit, dass zwei über 90-jährige Personen, die positiv auf das Corona-Virus getestet worden waren, verstorben sind. Damit steigt die Anzahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Corona-Virus im Landkreis Göppingen auf zwölf.

Vorerst keine Trauerfeier für die Kleinsten der Kleinen in Böblingen

2.4.2020, 10:40 Uhr

Die Sammelurnenbestattung für fehlgeborene Kinder auf dem Waldfriedhof in Böblingen muss verschoben werden. Wie der Klinikverbund Südwest mitteilte, kann der Termin am letzten Freitag im April zum Schutz der Teilnehmer vor einer Coronavirus-Infektion nicht stattfinden. Als neuer Termin wird der letzte Freitag im Oktober genannt.

Teenager treffen sich auf Friedhof in Korb - und müssen mit Anzeige rechnen

2.4.2020, 10:20 Uhr

Auf dem Korber Friedhof (Rems-Murr-Kreis) haben Waiblinger Polizisten am Mittwochabend neun Jugendliche und junge Erwachsene angetroffen. Bei drei der Teenager wurde eine kleine Menge Marihuana aufgefunden. Sie müssen nun neben einer Anzeige wegen Verstoßes gegen die Corona-Verordnung auch mit einer Strafanzeige wegen des unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln rechnen.

Formel 1-Ingenieure von Mercedes entwickeln Beatmungsgeräte

2.4.2020, 9:45 Uhr

Fieberambulanz geht heute in Nürtingen an den Start

2.4.2020, 9:20 Uhr

In Nürtingen (Kreis Esslingen) wird am heutigen Donnerstag eine Fieberambulanz eröffnet. Dort können Patienten mit fiebrigen Symptomen und dem Verdacht auf eine Corona-Infektion für eine erste Behandlung einen Arzt aufsuchen. Vorher müssen sie jedoch telefonisch ihren Hausarzt kontaktieren und erhalten dann einen Code für die Fieberambulanz. Vor Ort warten die Patienten ähnlich wie bei den Corona-Abstrichzentren im Kreis Esslingen in ihren Fahrzeugen. Eine weitere Fieberambulanz bei der Landesmesse in Leinfelden-Echterdingen (Kreis Esslingen) nimmt am Montag (6.4.) ihren Betrieb auf.

Dringende Bitte: keine riskanten Wanderungen und Mountainbiketouren

2.4.2020, 5:25 Uhr

Die DRK Bergwacht Württemberg hat die Bürger erneut aufgerufen, in Coronavirus-Zeiten auf steile Wanderungen zu verzichten. Innerhalb von zwei Tagen hätten Bergretter zum zweiten Mal verunglückte Wanderer retten müssen, teilte ein Sprecher mit. Auch Mountainbiketouren im steilen Gelände sollten unterlassen werden.

Daimler-Vorstände verzichten auf Teile ihres Gehalts

1.4.2020, 19:50 Uhr

Vorstände und Aufsichtsräte des Autobauers Daimler verzichten wegen der Coronavirus-Krise in diesem Jahr auf einen Teil ihres Geldes. Auch den leitenden Führungskräften wird ein Teil ihres Einkommens gekürzt, wie aus einem internen Schreiben vom Mittwoch hervorgeht, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Die Vorstände bekommen demnach für die neun Monate bis zum Ende des Jahres eine um 20 Prozent reduzierte Grundvergütung. Die Aufsichtsräte verzichten ebenfalls auf 20 Prozent.

Tennis-Turnier auf dem Weissenhof findet nicht statt - zumindest nicht im Juni

1.4.2020, 18:30 Uhr

Entscheidung über Stuttgarter Oper wird verschoben

1.4.2020, 17:45 Uhr

Die Grundsatzentscheidung des Stuttgarter Gemeinderats über die Sanierung des historischen Opernhauses in Stuttgart wird auf das nächste Jahr verschoben. Wegen der Corona-Krise sei vor dem Sommer die Entscheidungsgrundlage mit einem städtebaulichen Wettbewerb nicht gegeben und danach stehe erst mal die Oberbürgermeisterwahl in Stuttgart an, hieß es von Land und Stadt. Den Angaben zufolge können die Stadträte erst 2021 entscheiden, ob das Stuttgarter Opernhaus für etwa eine Milliarde Euro saniert werden soll.

Millionenspende von Stihl-Stiftung für Klinikum Stuttgart

1.4.2020, 17:15

Die Eva Mayr-Stihl Stiftung unterstützt das Klinikum Stuttgart kurzfristig mit einer Million Euro. Das haben die Waiblinger Stiftung (Rems-Murr-Kreis) und das Klinikum mitgeteilt. Das Geld soll zügig an das Krankenhaus überwiesen werden und bei der Bewältigung der Covid-19-Erkrankungen helfen. Die Stiftung engagiert sich bislang schon zum Beispiel beim Stuttgart Cancer Center des Klinikums.

Stuttgarter Flughafen ist verwaist - trotzdem herrscht dort Zuversicht

1.4.2020, 15:55 Uhr

Marbacher Polizist produziert Corona-Schutzschilde mit 3D-Drucker

1.4.2020, 15:15 Uhr

Die Polizei in Ludwigsburg sorgt jetzt selbst für Schutzausrüstung, um eine Ansteckung mit dem Coronavirus zu verhindern. Die Beamten des Polizeipräsidiums Ludwigsburg werden mit Schutzanzügen, Handschuhen, Masken und Desinfektionsmitteln ausgerüstet, um sie vor einer Infektion mit dem Coronavirus zu schützen. Ein Mitarbeiter des Marbacher Polizeireviers produziert außerdem mit einem extra beschafften 3D-Drucker Schutzschilde fürs Gesicht. Die Polizei lobt die Kreativität dieses und anderer Mitarbeiter bei den Maßnahmen zum Schutz der Kollegen.

Wegen Corona keine Zufahrt auf Fellbacher Hausberg

1.4.2020, 14:30 Uhr

Die Zufahrt auf den Kappelberg bleibt vorerst gesperrt. Die Stadt Fellbach (Rems-Murr-Kreis) will damit Treffen und große Ansammlungen von Ausflüglern am Fellbacher Hausberg vermeiden. Für landwirtschaftlichen Verkehr und Gartenbesitzer ist die Straße aber frei.

Hunderte Zusatzanrufe für Göppinger Leitstelle

1.4.2020, 14:10 Uhr

Die Mitarbeitenden der Integrierten Leitstelle des Kreises Göppingen fühlen sich derzeit teils wie ein "allgemeines Auskunftsbüro zur Corona-Krise". Allein am letzten Wochenende riefen laut Deutschem Roten Kreuz über 200 Personen mehr als üblich an, da Menschen Rat rund um das Thema Corona gesucht hätten. Bürger sollten aber unbedingt die Hotline des Gesundheitsamtes (07161/202 53 80) anrufen, damit die Notruf-Leitungen nicht blockiert werden.

Hilfen für Obdachlose laufen trotz Corona "erstaunlich gut"

1.4.2020, 14:05 Uhr

Hilfen für obdachlose Menschen im Kreis Esslingen funktionieren trotz Einschränkungen und Corona-Abstandsregeln erstaunlich gut. Anja Wessels-Czerwinski von der Evangelischen Gesellschaft (eva) sagte: "Ich bin überrascht, wie gut das läuft." Wegen der anhaltenden Nachtfröste bleiben warme Übernachtungsquartiere mindestens bis Sonntag geöffnet, heißt es in der Mitteilung.

Wertstoffhöfe im Kreis Ludwigsburg öffnen wieder - im Notbetrieb

1.4.2020, 13:10 Uhr

Die Wertstoffhöfe im Kreis Ludwigsburg sind ab dem 2. April wieder eingeschränkt geöffnet. Wie das Landratsamt mitteilte, wird jeweils nur ein Auto auf den Hof gelassen. Die Fahrer der folgenden Fahrzeuge dürfen solang nicht aussteigen.

Unterricht zu Hause: YouTube-Kanal kommt bei Schülern gut an

1.4.2020, 12:25 Uhr

Dauer 3:02 min Stuttgarter Lehrerin dreht Videos für ihre Schüler Normalerweise unterrichtet Lea Weber an einer Grund- und Werkrealschule in Stuttgart. Jetzt dreht sie Videos für ihre Schüler. Der Titel ihres YouTube-Kanals: "Mit Herz und Leidenschaft".

Hier geht es direkt zu den Videos von Lehrerin Lea Weber, die auch mal zeigt, wie "stümperhaft" ihre Aufnahmemöglichkeiten sind, damit die Schülerinnen und Schüler auch was zu lachen haben.

Mit Alphörnern gegen den Corona-Blues in Esslingen

1.4.2020, 11:20 Uhr

Dauer 3:35 min Sendezeit 18:45 Uhr Sender SWR Fernsehen BW Alphornblasen gegen den Corona-Blues Seit zwei Wochen spielen Hobbymusiker Uwe Eberspächer und Profi Eckhart Fischer jeden Tag in den Esslinger Hügeln. Auf Alphörnern, einem Instrument, mit dem die Hirten früher ihre Schafe beruhigten.

Die Esslinger freuen sich über die sanften Klänge, aber orten, woher die Musik kommt, das können sie nicht.

Stadt Stuttgart warnt Baumärkte

1.4.2020, 11:15 Uhr

Die Stadt Stuttgart mahnt Bau- und Gartenmärkte, die Corona-Schutzmaßnahmen einzuhalten. So müsse die Anzahl der Kunden im Geschäft gesteuert, Warteschlangen vermieden und der Abstand zwischen Kunden und Mitarbeitern gewahrt bleiben. Märkten drohen sonst Bußgelder von bis zu 25.000 Euro, warnt die Stadtverwaltung.

VVS bittet: Schülerabos nicht kündigen

1.4.2020, 11:10 Uhr

Der Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart VVS bittet darum, momentan Monatsfahrkarten für Schüler nicht zu kündigen und weiter zu bezahlen. Die sogenannten Scool-Abos werden benötigt, wenn Schulen wieder öffnen, heißt es. Der VVS bemühe sich aber mit Stadt und Land eine kulante Lösung, um Fahrtkosten in Zeiten von Schulausfall zu erstatten.

Wilhelma rechnet mit Einnahmenverlusten in Millionenhöhe

1.4.2020, 11:05 Uhr

Dauer 3:32 min Wilhelma in der Corona-Krise: Ostern mit Millionen-Verlusten Die Corona-Krise hat zahllose Betriebe bereits voll erfasst. Einer von ihnen ist auch die berühmte Wilhelma in Stuttgart. Der zoologisch-botanische Garten ist im Frühling rund um Ostern - speziell in den Ferien natürlich - ein Publikumsmagnet. Aktuell aber darf niemand hinein, nur das Personal in einer Not-Besetzung. Wie die Wilhelma damit zurecht kommt, erklärt der Direktor Thomas Kölpin im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderator Andreas Böhnisch. Audio herunterladen (3,2 MB | MP3)

Lieferdienste im Kreis Ludwigsburg nun auf einen Blick

1.4.2020, 10:55 Uhr

Regionale Einzelhändler, Dienstleister, Restaurants und Hersteller leiden unter den Maßnahmen zur Corona-Bekämpfung besonders. Viele versuchen über einen Lieferservice ihren Betrieb am Laufen zu halten. All diese Angebote im Kreis Ludwigsburg haben die Banken und Sparkassen auf einer extra Internetseite gebündelt. Dort finden sich Angebote vom Biowein, Blumen direkt ins Haus, Schreib- und Spielwaren, über Süßigkeiten bis hin zu Lebensmitteln vom Hofladen.

Trotz höherer Kapazität weiter nur Tests bei Symptomen

1.4.2020, 10:45 Uhr

In den beiden Testzentren des Landkreises Böblingen (Herrenberg und Sindelfingen) gibt es inzwischen mehr Tests: Aktuell sind täglich insgesamt bis zu 400 möglich. Dennoch wird weiterhin ohne Symptome nicht getestet. Kriterien sind die Symptome, Kontakte mit infizierten Personen oder etwaige Vorerkrankungen.

Schutzkleidung im Kreis Ludwigsburg angekommen

1.4.2020, 10:10 Uhr

Im Landkreis Ludwigsburg ist Schutzkleidung angekommen. Rund 6.000 Handschuhe und fast 3.000 Masken. Doch diese Menge reicht nach Angaben des Landratsamtes Ludwigsburg nicht einmal für einen Tag.

IHK-Chef: Niemand wird bei Soforthilfen leer ausgehen

1.4.2020, 9:10 Uhr

Dauer 5:33 min IHK Stuttgart: Jeder bekommt Soforthilfen Die Industrie- und Handelskammer der Region Stuttgart (IHK) geht davon aus, dass alle Selbständigen, die wegen der Corona-Krise Soforthilfe beim Land Baden-Württemberg beantragen, diese auch bekommen. Hauptgeschäftsführer Johannes Schmalzl sagte im SWR-Tagesgespräch, niemand müsse Angst haben, leer auszugehen.

Tests im zwei-Minuten-Takt im Kreis Ludwigsburg

1.4.2020, 9:05 Uhr

Die Zahl der Corona-Tests im Landkreis Ludwigsburg hat sich versechsfacht. Die Zahl der Abstriche am Klinikum Ludwigsburg konnte durch eine weitere Testeinrichtung von anfangs 50 jetzt auf 300 erhöht werden. Damit werden nach Angaben des Landratsamtes jetzt Tests im zwei-Minuten-Takt durchgeführt.

Stuttgarter Arzt fordert mehr Informationen

1.4.2020, 9:00 Uhr

Dauer 4:47 min Stuttgarter Arzt: Wir brauchen mehr Informationen! Wegen des Coronavirus sind viele Krankenhäuser schon jetzt am Anschlag. Ewald Hommel, stellvertretender Vorsitzender der Ärzteschaft Stuttgart, beschreibt die Situation, die Engpässe und wie versucht wird, Kapazitäten für Corona-Patienten zu schaffen.

Im Gespräch mit SWR Aktuell-Moderatorin Astrid Meisoll kritisiert Hommel außerdem die widersprüchlichen Aussagen aus den letzten Monaten von Politik und Experten über das Virus und fordert mehr Informationen für die Ärzte. Audio herunterladen (4,2 MB | MP3)

Bürgerentscheid in Wäschenbeuren soll stattfinden

1.4.2020, 8:20 Uhr

Laut Innenministerium sollen auch in Corona-Zeiten Bürgermeisterwahlen oder Bürgerentscheide möglich sein. Möglich wäre demnach auch ein Bürgerentscheid Ende April in Wäschenbeuren (Kreis Göppingen). Die Bürger in Wäschenbeuren sollen am 26. April über ein Neubaugebiet abstimmen. Um den Infektionsschutz sicherzustellen, will Wäschenbeuren schon mit den Wahlbenachrichtigungen automatisch Briefwahlunterlagen verschicken. Es werde allerdings auch zwei herkömmliche Wahllokale geben.

Mobile Abstrichstelle im Kreis Göppingen

1.4.2020, 8:20 Uhr

Im Landkreis Göppingen soll die Zahl der Corona-Tests durch eine mobile Abstrichstelle erhöht werden. Geplanter Start: noch in dieser Woche. Damit sollen verstärkt Bewohner von Pflegeheimen getestet werden. Zuletzt wurden im Landkreis verstärkt Covid-19-Fälle aus Pflegeeinrichtungen gemeldet.

Sieben neue Corona-Todesopfer im Kreis Esslingen

1.4.2020, 6:30 Uhr

Innerhalb von 24 Stunden ist im Kreis Esslingen die Zahl der Todesfälle nach einer bestätigten Corona-Infektion deutlich gestiegen. Sie hat sich von Montag auf Dienstag um sieben erhöht. Damit gibt es dort nun 18 Corona-Todesfälle. Im Kreis Böblingen starben in der gleichen Zeit zwei Menschen in Zusammenhang mit dem Virus. Die Zahl der bestätigten Covid-19-Todesfälle liegt im Kreis Böblingen damit bei zehn. In den anderen Landkreisen der Region Stuttgart blieb der Stand unverändert.

Kirchheimer Tafel wieder geöffnet

31.3.2020, 19:45 Uhr

Dauer 1:53 min Sendezeit 19:30 Uhr Sender SWR Fernsehen BW Kirchheimer unterstützen ehrenamtlich Tafel Mehr als 140 Tafelläden gibt es in Baden-Württemberg - mehr als die Hälfte davon ist gerade geschlossen. Viele der Ehrenamtlichen sind in der Corona-Risikogruppe. Auch die Tafel in Kirchheim Teck musste vor drei Wochen schließen, hat aber dank ehrenamtlicher Hilfe wieder geöffnet. Video herunterladen (4,5 MB | MP4)

Wilhelma befürchtet finanzielle Notlage

31.3.2020, 17:00 Uhr

Die Wilhelma in Stuttgart schlägt Alarm. In dem zoologisch-botanischen Garten fehlen nicht nur die Besucher. Auch die Eintrittsgelder fehlen und damit Einnahmen in Millionenhöhe. Die Wilhelma weist aber darauf hin, dass die Kosten gleich bleiben, weil Pflanzen und Tiere weiter versorgt werden müssen. Gemeinsam mit einem Verbund von Zoos bemüht sich die Wilhelma nun auch um Soforthilfe von Land und Bund.

Verschärfte Müll-Regeln für Corona-Infizierte in Stuttgart

31.3.2020, 16:35 Uhr

In Stuttgart sollen Corona-Infizierte Altglas, Pfandverpackungen und Batterien bis zur Aufhebung der Quarantäne zu Hause lagern.

Dauer 2:53 min Corona: Was muss ich beim Thema Müll beachten? Der Mainzer Virologe Bodo Plachter beantwortet jeden Tag in SWR1 Ihre Fragen rund um das Coronavirus.

Tafelladen in Geislingen kann wieder öffnen

31.3.2020, 16:20 Uhr

Der Tafelladen der Caritas in Geislingen an der Steige (Kreis Göppingen) kann wieder öffnen. Und zwar Mittwoch vormittags für drei Stunden. Möglich wird das, weil Jugendliche die Arbeit übernehmen. Sie verteilen dann vorgefertigte Pakete mit Gemüse, Obst, Käse, Wurst und Brot.

Corona-Hotline länger erreichbar

31.3.2020, 16:00 Uhr

Die Corona-Hotline im Landkreis Ludwigsburg (07141/144-69400) ist immer gefragter. Ab dem 1. April werden deswegen die Service-Zeiten ausgeweitet. Die Hotline ist dann unter der Woche von 8 bis 18 Uhr erreichbar.

Eingeschlossen in Heim wegen Corona: "Stimmung wie im Zeltlager"

31.3.2020, 15:50 Uhr

Handwerkskammer hat bereits 1.600 Soforthilfeanträge vermittelt

31.3.2020, 15:40 Uhr

Die Handwerkskammer Region Stuttgart hat innerhalb von knapp einer Woche bereits 1.600 Anträge auf Soforthilfe an die L-Bank vermittelt, so Hauptgeschäftsführer Thomas Hoefling. 75 Mitarbeiter prüfen die Flut von Soforthilfeanträgen. Die Soforthilfe des Landes kann nun ohne eine Prüfung des Privatvermögens oder betrieblich liquider Mittel ausbezahlt werden. Stattdessen muss der Antragsteller nur nachweisen, dass die laufenden betrieblichen Einnahmen nicht ausreichen, die Fixkosten des Unternehmens zu decken.

Landkreis Ludwigsburg will Bergamo helfen

31.3.2020, 12:40 Uhr

Klinikum Esslingen dringt auf zentrale Planung

31.3.2020, 7:30 Uhr

Wenn wie in Nürtingen (Kreis Esslingen) Kliniken an ihre Grenzen stoßen, dann soll die Verlegung von schwer erkrankten Patienten zentral gesteuert werden. Das fordert jetzt das Klinikum Esslingen. Dort habe man die Situation zwar noch im Griff, sagte eine Sprecherin, doch bei den hohen Zahlen von Erkrankten könne sich das jeden Tag ändern. Von zentraler Seite solle deshalb organisiert werden, wie schwer erkrankte Patienten schnell in Kliniken mit freien Kapazitäten aufgenommen werden könnten, heißt es in einem Appell aus dem Esslinger Klinikum an Land und Bund.

Neue Regeln für Ludwigsburger Markt

31.3.2020, 6:00 Uhr

Ab sofort stehen die Stände auf dem Ludwigsburger Wochenmarkt noch weiter auseinander, es gibt keinen Imbiss mehr und ab Samstag werden keine Blumen mehr verkauft. Damit soll der Mindestabstand von 1,50 Meter eingehalten werden.