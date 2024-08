Warenhauskette Breuninger steht zum Verkauf

Die Stuttgarter Kaufhauskette Breuninger soll verkauft werden. Das berichtet die "Wirtschaftswoche". Nach Informationen des Magazins haben 31 potenzielle Käufer Interesse.

Schon im Juni soll laut "Wirtschaftswoche" der Verkaufsprozess für die Kaufhauskette Breuninger gestartet worden sein. Dem Bericht zufolge bieten die Eigentümer sowohl das Handelsgeschäft als auch die Immobilien des Unternehmens an. Breuninger betreibt in Deutschland zwölf Warenhäuser sowie eins in Luxemburg. Außerdem verfügt die Gruppe über vermietete Handelsflächen sowie Wohnungen - beispielsweise rund um das Breuninger-Stammhaus in der Stuttgarter Innenstadt.

Breuninger wird auf zwei Milliarden Euro geschätzt

Laut einer Aufstellung der Investmentbank Macquarie gibt es bereits 31 Interessenten. Darunter Finanzinvestoren aber auch Handelsunternehmen wie die spanische Warenhauskette El Corte Inglés oder die französische Kette Galeries Lafayette. Außerdem ist laut "Wirtschaftswoche" auch die thailändische Central Group im Rennen, die erst kürzlich unter anderem das Luxuskaufhaus KaDeWe in Berlin erworben hat. Das Unternehmen Breuninger wird laut dem Bericht auf einen Wert von rund zwei Milliarden Euro geschätzt. Breuninger selbst hat sich bislang zu einem möglichen Verkauf der Warenhauskette nicht geäußert.

Breuninger gibt es seit mehr als 140 Jahren: 1881 eröffnete Eduard Breuninger ein erstes Geschäft in der Stuttgarter Münzstraße, 1908 folgte ein zweites. Die Gruppe beschäftigt 6.500 Menschen. Im vergangenen Jahr erzielte die Gruppe rund 1,5 Milliarden Euro Umsatz.