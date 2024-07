Mann sitzt in U-Haft

In einer Flüchtlingsunterkunft in Stuttgart hat es am Sonntag einen Brandanschlag gegeben. Die Polizei hat einen Tatverdächtigen festgenommen.

Nach dem versuchten Brandanschlag auf eine Flüchtlingsunterkunft in Stuttgart ist der mutmaßliche Brandstifter festgenommen worden. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, handelt es sich um einen 37-jährigen Mann, der mittlerweile in Untersuchungshaft sitzt. Feuer in Flüchtlingsunterkunft in Stuttgart geht von allein aus Die Flüchtlingsunterkunft liegt in der Burgstallstraße in Stuttgart-Süd. Dort soll der Tatverdächtige versucht haben, den Keller anzuzünden. Dabei setzte er nach SWR-Informationen auch einen Benzinkanister ein. Das Feuer erlosch allerdings von selbst. Die alarmierte Feuerwehr musste nicht eingreifen. Die Polizei nahm den 37-Jährigen am späten Abend in seiner Wohnung fest. Dort wurden Cannabispflanzen und Drogen gefunden. Die Ermittlungen zum Motiv dauern noch an. Bislang gibt es laut Polizei keine Hinweise auf einen fremdenfeindlichen Hintergrund.