Strobl im SWR Aktuell Sommerinterview über Polizeiaffäre: "Belastet mich persönlich"

Das gesamte Interview ist am Freitagabend um 19:30 Uhr auch in der Hauptausgabe von SWR Aktuell Baden-Württemberg im SWR Fernsehen zu sehen. Ort des Interviews war ein elektrisch betriebenes Neckarschiff. Dort hat bereits Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) am Mittwoch sein Sommerinterview gegeben. Weitere SWR Aktuell Sommerinterviews mit FDP/DVP-Fraktionschef Hans-Ulrich Rülke, SPD-Fraktionschef Andreas Stoch und dem AfD-Landesvorsitzenden Markus Frohnmaier werden noch bis zum 9. August im SWR Fernsehen ausgestrahlt und online sowie in der ARD Mediathek verfügbar sein.