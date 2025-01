Am Freitag sprach der Ministerpräsident Einsatzkräften und ehrenamtlichen Helfern seinen Dank aus. Er erwarte mehr Respekt und Dankbarkeit von der Gesellschaft, so Kretschmann.

Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hat beim Neujahrsempfang der Landesregierung am Freitag mehr Respekt für Rettungskräfte gefordert. Respektlosigkeiten oder tätliche Angriffe gegen Einsatzkräfte seien nicht tolerierbar, sagte Kretschmann. Er erwarte vielmehr, dass die Gesellschaft jenen mit Respekt und Dankbarkeit begegne, die für uns den Kopf hinhalten. Die Veranstaltung mit 650 Gästen im Neuen Schloss in Stuttgart steht unter dem Motto "Zum Schutze unseres Landes".

So hat SWR Aktuell Baden-Württemberg am Freitagabend über die Veranstaltung berichtet:

Kretschmann würdigt großes Engagement während Hochwassern in BW

Der Grünen-Regierungschef bedankte sich insbesondere bei den Helfern und Helferinnen, die im vergangenen Mai und Juni in den vom Hochwasser betroffenen Regionen Baden-Württembergs im Einsatz waren. Ohne die vielen Ehrenamtlichen in Feuerwehren und Hilfsorganisationen wäre dies nicht so glimpflich abgelaufen, so Kretschmann.

In diesem Jahr würdigt die baden-württembergische Landesregierung bei ihren Neujahrsempfang ehrenamtliche Helfer und Helferinnen aus dem Bevölkerungs- und Katastrophenschutz. Der Ministerpräsident unterstrich, dass durch die Klimakrise verursachte Hitzewellen, Dürren, Stürme und Überschwemmungen den Katastrophen- und Bevölkerungsschutz auch in Zukunft fordern werden.