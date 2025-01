Viernheim: Gruppe Jugendlicher greift Feuerwehr mit Raketen an

In Viernheim (Kreis Bergstraße) wurden Einsatzkräfte der Feuerwehr von einer Gruppe Jugendlicher mit Böllern und Raketen angegriffen. Verletzt wurde dabei niemand.

In Viernheim hat es in der Silvesternacht in der Nähe des Apostelplatzes nach Angaben der Feuerwehr mehrere kleinere Brände gegeben. Als die Einsatzkräfte diese löschen wollten, hinderte eine Gruppe Jugendlicher die Feuerwehr an der Arbeit und griff sie mit Böllern und Raketen an.

Polizei musste bei Löscharbeiten in Viernheim unterstützen

Wie ein Sprecher der Feuerwehr Viernheim auf Facebook nach eigenen Angaben mitteilte, schossen auf dem Apostelplatz eine Gruppe von 50-60 Menschen Feuerwerkskörper in Richtung eines Löschfahrzeugs. Deshalb mussten die Einsatzkräfte die Löscharbeiten abbrechen. Erst durch "massiven" Polizeischutz konnten die sechs Feuerwehrkräfte ihrer Arbeit nachgehen, so der Sprecher. Verletzt wurde laut Polizei niemand.

Feuerwehr-Kollegen "zutiefst entsetzt"

Nach dem Angriff auf die Einsatzkräfte zeigt sich die Feuerwehr Hemsbach auf Facebook bestürzt. In einem öffentlichen Post schreibt sie, dass sie "zutiefst entsetzt und wütend" sei.

Ein Angriff auf Einsatzkräfte ist nicht nur ein Angriff auf einzelne Personen, sondern auch auf die Werte unserer Gesellschaft.

Lage in Viernheim hat sich durch Polizei entspannt

Nachdem die Polizei in Viernheim eingetroffen ist, soll sich die Lage schnell beruhigt haben, so ein Polizeisprecher. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde keiner der Jugendlichen identifiziert.