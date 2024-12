Am Mannheimer Friedrichsplatz haben sich am Dienstagabend mehrere Männer gestritten. Im Krankenhaus stellte sich heraus, dass ein 32-Jähriger mutmaßlich mit einem Messer verletzt wurde.

Ein Wildpinkler hat am Dienstagabend einen Streit zwischen mehreren Männern ausgelöst. Wie die Polizei mitteilte, war ein 32-jähriger Mann gegen 21 Uhr vom Weihnachtsmarkt am Wasserturm in Richtung Kunsthalle unterwegs. Als er an einem Busch anhielt, um zu pinkeln, kam es zu einem handfesten Streit mit einer Gruppe bestehend aus drei bis vier Personen.

Offenbar fühlte sich die Gruppe vom Wildpinkler gestört. Ein Mann schlug dem 32-Jährigen mit der Faust ins Gesicht. Der 32-Jährige kam ins Krankenhaus. Dort wurde festgestellt, dass er einen Stich im Oberschenkel hatte. Wer zugestochen hat und womit, ist bislang unklar.

Wildpinkeln - was droht in Mannheim?

Wer in Mannheim an Bäume und Grünflächen uriniert und von der Polizei auf frischer Tat erwischt wird, muss mit einem Bußgeld von 100 Euro rechnen. Das teilte eine Sprecherin der Stadt dem SWR mit. Die Höhe des Bußgeldes variiert je nach Kommune.

Nach Angriff in Mannheim - Polizei sucht nach Zeugen

Die mutmaßlichen Täter konnten fliehen. Die Polizei sucht Zeugen. Der Haupttatverdächtige ist nach Angaben der Polizei 20 bis 25 Jahre alt, ungefähr 170 cm groß und hat eine schlanke Statur. Bekleidet war er mit einem langen schwarzen Mantel.