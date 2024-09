Ein Passant hat am Samstagabend eine Artilleriegranate aus dem Zweiten Weltkrieg an der Hafenpromenade in Mannheim gefunden. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst rückte an.

Nach Angaben der Polizei hat ein Fußgänger am Samstagabend gegen 20 Uhr eine Artilleriegranate aus dem Zweiten Weltkrieg am Mannheimer Hafen - beim dortigen historischen Kran - entdeckt. Die Polizei geht davon aus, dass die Granate bei Bauarbeiten ausgegraben und am Fundort abgelegt wurde, ohne die zuständigen Stellen zu informieren. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst rückte an und untersuchte die Granate. Aus Sicherheitsgründen wurde der Bereich des Fundortes abgesperrt. Ein Wohnhaus und ein Restaurant wurden laut Polizei vorsorglich geräumt. Betroffen waren 40 Anwohnerinnen und Anwohner sowie etwa 30 Gäste des Restaurants. Gegen 23 Uhr sei die Weltkriegsgranate abtransportiert worden, teilte die Polizei in der Nacht mit. Nach einer ersten Einschätzung des Kampfmittelbeseitigungsdienstes bestand keine unmittelbare Gefährdung für die Bevölkerung.