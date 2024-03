Mörsergranate bei Kreisputzete in Herbrechtingen gefunden

per Mail teilen

Bei der Kreisputzete in Herbrechtingen haben die Helfer eine deutsche Mörsergranate entdeckt. Es ist der zweite Fund dieser Art innerhalb weniger Tage im Landkreis Heidenheim.

Freiwillige Helfer der Kreisputzete in Herbrechtingen im Landkreis Heidenheim dürften am Montag einen ganz schönen Schrecken bekommen haben. Sie haben bei ihrer Aufräumaktion eine Granate gefunden.

Die deutsche Mörsergranate aus dem Zweiten Weltkrieg wurde neben der Landesstraße in Richtung Eselsburg gefunden. Von ihr ging wohl noch Gefahr aus: Sie machte einen funktionsfähigen Eindruck, so der Kampfmittelbeseitigungsdienst. Die Spezialisten konnten sie sicher beseitigen.

Zweiter Kampfmittelfund innerhalb weniger Tage

Bereits vergangenen Freitag hatte ein Mann in seinem Garten im benachbarten Heidenheim eine französische Handgranate gefunden, ebenfalls aus dem Zweiten Weltkrieg. Die Polizei rät in so einem Fall, die Fundstelle zu sichern und sofort die Polizei zu verständigen.