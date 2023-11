Weltkriegsgranate im Freiburger Osten kontrolliert gesprengt

per Mail teilen

Bei Erdarbeiten ist am Montag eine Weltkriegsgranate im Freiburger Osten gefunden worden. Der Kampfmittelbeseitungsdienst hat sie am Nachmittag bereits erfolgreich gesprengt.

Nach dem Fund einer Granate aus dem Zweiten Weltkrieg im Freiburger Stadtteil Littenweiler mussten rund 200 Menschen in Sicherheit gebracht werden. In der Sporthalle der Pädagogischen Hochschule wurde dafür eine Betreuungsstelle eingerichtet.

Granate kontrolliert gesprengt

Die Granate wurde bei Erdarbeiten auf einem Grundstück in der Nähe der Sudentenstraße entdeckt. Das umliegende Areal musste in einem Radius von 150 Metern geräumt werden. Der Kampfmittelbeseitungsdienst hat die Granate am Nachmittag bereits gesprengt. Die Polizei Freiburg ist mit dem Rettungsdienst vor Ort.

