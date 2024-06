Rasende Flucht bei Hockenheim mit einjährigem Kind im Auto

Ein 42-jähriger Autofahrer ist am Dienstag bei einer Polizeikontrolle auf der Autobahn mit seinem Auto vor der Polizei geflohen. Er hatte ein einjähriges Kind dabei.

Ein 42-jähriger Mann flüchtete am Dienstag bei einer Kontrolle durch ein Zivilfahrzeug der Polizei auf der A6 kurz hinter der Rastanlage Hockenheim. Er wurde per Haftbefehl gesucht.

Er versuchte laut Polizei durch waghalsige Fahrmanöver das Polizeiauto zu überholen und zu entkommen, als die Polizei seinen Wagen stoppen wollte. Der 42-Jährige beschleunigte und fuhr vom linken Fahrstreifen über alle Spuren auf den Standstreifen, wo er weiter raste, berichtet die Polizei. Dann wechselte er mit seinem Wagen auf den linken Fahrstreifen und fuhr in eine abgesperrte Baustelle.

Kind im Auto zurückgelassen

Nach etwa einem Kilometer verließ er kurz vor der Auffahrt zur A5 den Baustellenbereich, querte alle Fahrspuren und fuhr auf die A5 in Richtung Karlsruhe. An der Anschlussstelle Kronau verließ der Mann die Autobahn, lenkte das Fahrzeug in den Grünstreifen und flüchtete zu Fuß in ein angrenzendes Waldstück. Das Kind ließ er im Auto zurück.

Trotz der Fahndung mit einem Hubschrauber entkam der 42-Jährige. Die Mutter des Kindes war zu Beginn der Verfolgungsfahrt in einem Auto hinter dem Flüchtigen her gefahren und nahm das Kind später wieder zu sich.