Eine Biene hat am Donnerstag laut Polizei einen Unfall in Mannheim verursacht. Eine 19-jährige Autofahrerin hatte sich über das Insekt so erschreckt, dass sie das Lenkrad verriss.

Eine 19-jährige Autofahrerin war am Donnerstagmittag in der Waldhofstraße in Mannheim unterwegs, als plötzlich eine Biene in ihrem Auto herum flog. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, verriss die Frau daraufhin das Lenkrad. Sie prallte auf ein geparktes Auto, das dadurch auf ein Motorrad geschoben wurde. Unfall mit Biene in Mannheim - Autofahrerin blieb unverletzt Außerdem wurden ein weiteres Auto und ein Metallgeländer der Stadt Mannheim beschädigt. Insgesamt schätzt die Polizei den entstandenen Schaden rund 20.000 Euro. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Die Biene setzte "unbeirrt ihren Flug fort und flüchtete von der Unfallstelle", teilte die Polizei mit.