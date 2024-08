Unfall in Alzey: Autofahrerin erschreckt sich vor Biene

per Mail teilen

Eine Autofahrerin hat auf dem Schwimmbadparkplatz in Alzey aus Versehen einen Mann angefahren. Schuld war laut Polizei eine Biene.

Die 29-jährige Frau war am Freitagvormittag mit ihrem Auto auf dem Parkplatz des Wartbergbades unterwegs. Laut Polizei tauchte in dem Auto plötzlich eine Biene auf. Da die Frau unter einer Bienen-Allergie leide, habe sie sich so sehr erschrocken, dass sie aus Versehen auf das Gaspedal getreten habe.

Aus Panik vor Biene Mann umgefahren

Dabei fuhr sie einen Mann um, der am Kofferraum seines geparkten Wagens stand. Der 49-Jährige stürzte zu Boden und wurde verletzt. Ärzte in der Mainzer Uniklinik stellten bei dem Mann eine Gehirnerschütterung fest.