Wegen Biene im Auto: Schwerer Unfall in Murrhardt

Eine kleine Biene hat sich in ein Auto verirrt und großen Schaden verursacht: Ein Autofahrer war so irritiert, dass er einen Unfall baute und schwer verletzt wurde.

Ein 30-jähriger Autofahrer war am Freitag auf dem Weg nach Murrhardt (Rems-Murr-Kreis) auf der Landstraße unterwegs, als er plötzlich eine Biene in seinem Wagen bemerkte. Laut Polizei ließ sich der Mann so stark von dem Insekt ablenken, dass er die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor.

Auto kracht in entgegenkommenden Lastwagen

Er kam von der Straße ab und prallte in einen entgegenkommenden Lastwagen. Das Auto wurde weggeschleudert und blieb auf einer angrenzenden Wiese stehen. Der 30-Jährige wurde schwer verletzt und wurde vor Ort von einem Notarzt versorgt, so die Polizei. Anschließend brachte ihn ein Rettungshubschrauber ins Krankenhaus.

Lastwagen-Fahrer bleibt bei Unfall unverletzt

Der Lastwagen-Fahrer blieb unverletzt. Sein 40-Tonner musste jedoch abgeschleppt werden. Die Landstraße wurde vorübergehend gesperrt, die Polizei richtete eine Umleitung ein.