Eine Woche nach dem Anschlag auf dem Mannheimer Marktplatz, bei dem ein Polizist getötet wurde, demonstrieren in der Stadt Tausende Menschen - darunter die AfD und ihre Gegner.

Die Polizei ist in Mannheim mit einem Großaufgebot unterwegs, um die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mehrerer Demonstrationen voneinander fern zu halten. Etwa 700 Demonstrierende der AfD haben sich laut Polizei am Mannheimer Paradeplatz versammelt, nachdem ihr eine Kundgebung am Markplatz untersagt worden war. Die Versammlung der AfD ist mittlerweile beendet und löst sich langsam auf. Ihr gegenüber stehen geschätzte 3.300 Gegendemonstranten, die vom Alten Messplatz in die Innenstadt gezogen waren. Am Paradeplatz wurden die beiden Gruppen mit Zäunen voneinander getrennt. Es gab Geschrei und Gesänge. Bis auf verbale Provokationen gab es laut Polizei bislang keine größeren Zwischenfälle.

Die Gegendemonstration war am Alten Messplatz gestartet. Dort hatte am Nachmittag unter anderem der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) zu einer Kundgebung aufgerufen - unter dem Motto "Mannheim steht zusammen - für Demokratie und Vielfalt". Der DGB schätzt, dass dabei 4.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer zusammenkamen. Dazu hat das Bündnis "Mannheim gegen Rechts" aufgerufen.

VGH gibt Stadt Mannheim Recht

Der Verwaltungsgerichtshof (VGH) in Mannheim hatte am Freitagnachmittag entschieden, dass die Alternative für Deutschland (AfD) nicht auf dem Mannheimer Marktplatz demonstrieren darf. Dort war eine Woche zuvor Polizist Rouven Laur niedergestochen worden und zwei Tage später gestorben. Das höchste Verwaltungsgericht in Baden-Württemberg gab damit einer Beschwerde der Stadt Mannheim gegen eine Entscheidung des Verwaltungsgerichts Karlsruhe statt. Die Stadtverwaltung hatte den Marktplatz nach dem mutmaßlich islamistischen Anschlag von vergangener Woche zum Gedenkort erklärt - und damit gleichzeitig alle Kundgebungen dort verboten. Dagegen hatte die AfD Baden-Württemberg geklagt - und in erster Instanz Recht bekommen. Der VGH kassierte diese Entscheidung am Freitag.

Die Stadt hat am Mannheimer Marktplatz ein Hinweisschild aufgehängt. SWR

VGH-Begründung: Persönlichkeitsrechte des Polizisten

Der Verwaltungsgerichtshof nennt als Begründung, dass durch eine Versammlung der AfD möglicherweise die Persönlichkeitsrechte des getöteten Polizisten verletzt werden könnten. Das wäre ein "nicht wieder gut zu machender Schaden". Eine Verlegung der Veranstaltung auf einen anderen Platz würde niemandem die Teilnahme verwehren, da der neue Ort am Paradeplatz gut auffindbar und in der Nähe des Marktplatzes sei. Dort könne die AfD ihre Versammlung abhalten und für ihre politischen Ziele werben.

Teilnehmer der AfD-Veranstaltung sind am Paradeplatz angekommen. SWR

Schweigeminute für getöteten Polizisten am Freitagmittag

Am Freitag um 11:34 Uhr fand in ganz Baden-Württemberg eine Schweigeminute für den getöteten Polizisten Rouven Laur statt. Dazu war Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier nach Mannheim gekommen, mit ihm Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) und Landesinnenminister Thomas Strobl (CDU). Viele Kolleginnen und Kollegen des getöteten Polizisten waren zeitgleich im Ehrenhof des Mannheimer Schlosses zum Gedenken zusammengekommen. In Neckarbischofsheim (Rhein-Neckar-Kreis) findet am Freitagabend ein stilles Gedenken für den getöteten Polizisten statt.

Termin für Trauerfeier in Mannheim steht fest

In einer Woche, am 14. Juni, soll es eine öffentliche Trauerfeier geben. Sie findet um 11 Uhr im Mannheimer Congress Center Rosengarten statt. Die Plätze im Innenbereich sind für Angehörige, geladene Gäste und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Mannheimer Polizei gedacht. Die Feier soll im Außenbereich auf dem Friedrichsplatz übertragen werden. So sollen möglichst viele Menschen daran teilnehmen können.