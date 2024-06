In Mannheim wurde am Freitagvormittag des getöteten Polizisten Rouven Laur gedacht. Seine Heimatstadt Neckarbischofsheim hat für den Abend zu einem stillen Gedenken aufgerufen.

Ein Ort in Trauer: Für Freitagabend hat die Stadt Neckarbischofsheim (Rhein-Neckar-Kreis) zu einer stillen Gedenkstunde für den in Mannheim getöteten Polizisten Rouven Laur eingeladen. Der Beamte war bei einem Einsatz in Mannheim eine Woche zuvor von einem mutmaßlich islamistisch motivierten Angreifer mit einem Messer so schwer verletzt worden, dass er zwei Tage später im Krankenhaus starb.

Neckarbischofsheims Bürgermeister Seidelmann will Rede halten

Für die Gedenkveranstaltung im Schlosspark, die nach 18 Uhr beginnen soll, rechnete die Stadt Neckarbischofsheim im Vorfeld mit etwa 1.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Erwartet werden nicht nur Besucher aus der Heimatstadt von Rouven Laur, sondern auch aus der ganzen Rhein-Neckar-Region. Nach einer Rede von Bürgermeister Thomas Seidelmann (parteilos), haben die Teilnehmer die Möglichkeit, Gedanken und persönliche Erinnerungen an den Verstorbenen auf Zettel zu schreiben. Diese werden in ein Buch geklebt und seinen Eltern übergeben.

Bereits am Vormittag um 11:34 Uhr, dem Zeitpunkt der Messerattacke durch einen 25-jährigen afghanischen Flüchtling vor einer Woche, fand in ganz Baden-Württemberg eine Schweigeminute statt. In Mannheim versammelten sich dazu mehr als 1.000 Menschen auf dem Marktplatz und hielten mehrere Minuten lang inne. Auch Bundespräsident Frank Walter Steinmeier war dabei, außerdem Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) und Landesinnenminister Thomas Strobl (CDU). Im Ehrenhof des Mannheimer Schlosses versammelten sich zeitgleich viele Polizistinnen und Polizisten.