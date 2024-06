Viele Musliminnen und Muslime in Mannheim sorgen sich, dass sie nach dem tödlichen Messerangriff unter Generalverdacht geraten könnten. Ein Stimmungsbild aus der Innenstadt.

Fast eine Woche nach der tödlichen Messerattacke auf dem Mannheimer Marktplatz ist das brutale Vorgehen des Attentäters nach wie vor großes Gesprächsthema in der Stadt - auch bei vielen jungen Muslimen.

Messerangriff in Mannheim: Bundesanwaltschaft ermittelt

Die Bundesanwaltschaft ermittelt und vermutet ein islamistisches Motiv des 25-jährigen tatverdächtigen Afghanen. Der Polizist Rouven L. war auf dem Mannheimer Marktplatz von dem Angreifer mit einem Messer niedergestochen worden und erlag später seinen Verletzungen. Der 25 Jahre alte mutmaßliche Täter wurde danach von einem weiteren Polizisten angeschossen und konnte noch nicht vernommen werden.

Die Freunde Mekin (links) und Hassan: "Täter war Psychopath" SWR

"Klein-Istanbul" in Mannheimer Innenstadt

In unmittelbarer Nähe des Tatorts, dem Mannheimer Marktplatz in der Innenstadt, gibt es viele türkische und arabische Geschäfte: Juweliere, Läden für Hochzeitsmoden, Restaurants und Bäckereien. In Mannheim heißt das Viertel "Klein-Istanbul". Keine 200 Meter vom Marktplatz entfernt stehen Hassan und Mekin auf der Straße beisammen. Beide sind Muslime, in Mannheim geboren und aufgewachsen. Sie sind sofort bereit, mit dem SWR über den Messerangriff zu sprechen. Es sprudelt förmlich aus ihnen heraus. Hassan ist selbständiger Kaufmann, er betreibt ein kleines Geschäft. Der 26-jährige war bei der tödlichen Messerattacke am Freitag ganz in der Nähe, für das Verhalten des fast gleichaltrigen Afghanen hat er überhaupt kein Verständnis.

Das ist schlimm. Ich habe das alles mitbekommen. Dass ein unschuldiger Mensch so sterben musste, das geht gar nicht.

Pappschild am Rand des Marktplatzbrunnens in der Mannheimer Innenstadt - der Ort der tödlichen Messerattacke am 31. Mai SWR

Messerangriff in Mannheim: Muslim vermutet, Täter sei "ein Psychopath"

Auch sein Freund Mekin (25) findet klare Worte für das Geschehen. Der Angreifer sei wohl "ein Psychopat", vermutet er, es sei "die Tat eines Einzelgängers". Normalerweise würden die Menschen in seiner Generation doch alle zusammenhalten, egal ob sie nun Deutsche, Türken oder Kriegsflüchtlinge aus Syrien oder dem Irak seien. Man kenne und respektiere sich.

Mekin hat Videos von der Messerattacke des tatverdächtigen Afghanen in den sozialen Netzwerken im Internet gesehen und mit Freunden darüber gesprochen. Der Mann sei radikal, sagt Mekin. Und genau diese Radikalität lehne er grundsätzlich ab, egal ob sie nun "in Fußballvereinen oder in Glaubensgemeinschaften" ausgelebt werde.

Alles, was ins Radikale geht, schadet den Menschen. Das sieht man auch hier. Die Tat hat Zwietracht und Provokation ausgelöst. Sie spaltet unsere Gesellschaft. Das ist nicht akzeptabel.

Zwei Frauen aus Mannheim plagen seit dem Messerangriff einige Ängste SWR

Muslima befürchtet, wegen Messerangriff unter Generalverdacht zu geraten

Einige Meter weiter schlendern zwei junge Frauen über den Bürgersteig, schieben ihre Sprösslinge im Kinderwagen vor sich her. Es sind die Schwestern Fatma und Yasemin (Namen von der Redaktion geändert). Beide tragen Kopftuch. Auch sie sind in der Rhein-Neckar-Region fest verwurzelt. Beide wurden in Mannheim geboren, haben hier studiert und ihre Ausbildung gemacht. Mit ihren Familien leben sie in der Innenstadt. Bei ihren täglichen Besorgungen kämen sie immer am Marktplatz vorbei, erzählt Fatma. Ihr Blick falle dann auf das Blumenmeer am Marktplatzbrunnen, mit dem die Menschen in der Stadt ihre Trauer zum Ausdruck brächten. Das stimme sie sehr traurig. Fatma plagen aber auch Ängste. Sie befürchtet, dass die Tat ein negatives Schlaglicht auf ihre Glaubensschwestern und -brüder werfen könne. Viele Menschen sähen sich doch jetzt in ihren Vorurteilen gegenüber Muslimen bestätigt, sagt sie.

Man spürt das einfach - schon an den Blicken. Zumal ich auch Kopftuch trage. Aber das muss doch nicht sein. Wir sind doch nicht wie ER!

"Islam soll doch eigentlich Frieden statt Terror bringen"

Ihre Schwester Yasemin ist ähnlicher Meinung. Auch Yasemin hat der Tod des jungen Polizisten zutiefst bewegt. Die 29-Jährige hat sich viele Gedanken über die Tat gemacht. Der Islam solle doch eigentlich Frieden statt Terror bringen, erklärt die junge Mutter. Das zu betonen, sei ihr sehr wichtig. Dabei könne sie es irgendwie verstehen, wenn Bürger jetzt mit Unbehagen reagierten. Was Yasemin außerdem bewegt:

Das hört sich wohl hart an. Aber vielleicht sollten wir mal damit aufhören, Flüchtlinge aufzunehmen. Einfach Stopp machen. Damit wir die Menschen, die in Flüchtlingsunterkünften bei uns leben, auch wirklich integrieren können.

Yasemin will nicht missverstanden werden. Ihr sei Solidarität mit Menschen in Not durchaus wichtig, sagt sie, aber es seien eben einfach "zu viele".

Muslim: "Pax Europa"-Stand auf Marktplatz "eine Provokation"

Ein junger Muslim, der in einem Bekleidungsgeschäft unweit des Marktplatzes arbeitet und unerkannt bleiben will, bringt ebenfalls seine tiefe Betroffenheit zum Ausdruck. Aber er äußerst auch Kritik. So habe er es als "Provokation" empfunden, dass ausgerechnet auf dem Marktplatz im türkischen Viertel ein islamkritischer Stand der umstrittenen "Pax Europa"-Bewegung (BPE) hätte aufgebaut werden dürfen.

Die Stadt weiß doch, dass hier viele Muslime wohnen. Das passt einfach nicht.

Eine Woche nach der tödlichen Messerattacke auf einen Polizisten hält Baden-Württemberg am Freitag (7. Juni) mit einer Schweigeminute inne. Zum Zeitpunkt der Tat, um 11:34 Uhr, sind alle Bürgerinnen und Bürger zu einem Moment der Stille aufgerufen. Dazu will auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier auf den Mannheimer Marktplatz kommen. Viele Mannheimer Muslime werden dann wohl auch dabei sein.