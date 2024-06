Tödlicher Badeunfall am Baggersee in Linkenheim-Hochstetten

Ein tödlicher Badeunfall hat sich am Samstagabend in Linkenheim-Hochstetten ereignet. Nach Angaben der Polizei war ein junger Mann im Baggersee Streitköpfle untergegangen.

Ein tödlicher Badeunfall hat sich am frühen Samstagabend an einem Baggersee in Linkenheim-Hochstetten im Landkreis Karlsruhe ereignet. Laut Polizei gingen Notrufe ein, ein Mann sei im See untergegangen. Mehrere Zeugen hatten kurz zuvor einen 29-jährigen Mann zum Schwimmen in den Baggersee Streitköpfle gehen sehen. DLRG-Rettungskräfte konnten den Mann rasch bergen, eine Reanimation war jedoch erfolglos. Der Mann verstarb vor Ort. Die Polizei vermutet, das Opfer sei ein schlechter Schwimmer gewesen, ob Alkohol im Spiel war ist unklar. Die Ermittlungen zum Badeunfall sind aufgenommen worden.

Vor Ort am Baggersee Streitköpfle in Linkenheim-Hochstetten im Einsatz waren neben Polizeikräften, die DLRG aus Karlsruhe, die Feuerwehr, der Rettungsdienst mit Notarzt und ein Notfallseelsorger.