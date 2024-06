Der Bedarf an Hilfe für Bedürftige steigt. Unter anderem deshalb vergrößert sich die Bühler Tafel und zieht in ein altes Möbelhaus.

Kisten packen, den Umzugswagen beladen und dann alles neu einsortieren: die Bühler Tafel vergrößert sich und stemmt einen aufwändigen Umzug.

Lebensmittel retten und Bedürftigen helfen

Eine der beiden Kühltheken passt gerade so durch die Tür. Der Umzug ist in vollem Gange. Über 15 Jahre lang war der Tafelladen in den Räumlichkeiten mitten in Bühl. Jetzt geht’s in ein altes Möbelhaus, fünf Minuten zu Fuß entfernt. Das Prinzip bleibt das gleiche: Lebensmittel retten und Bedürftigen helfen.

Die Tafel rettet Lebensmittel und gibt sie zu geringen Preisen an Bedürftige. SWR

Vorstandsvorsitzende Sandra Hüsges steht vor den gepackten Kisten und findet: "Sieht schon erschreckend leer aus. Es ist unheimlich, eine Tafel so leer zu sehen. Aber umso besser, dass alles so gut läuft und alle mit anpacken."

Sandra Hüsges ist die Vorsitzende der Bühler Tafel. SWR

Bühler Tafel: Umzug um sich zu vergrößern

Anpacken tun viele. Die Bühler Tafel zählt acht junge Menschen, die ihren Bundesfreiwilligendienst absolvieren, ein Azubi und rund hundert ehrenamtliche Helfer. Extra zum Umzug sind auch zwei Männer von der Freiwilligen Feuerwehr gekommen. Die Bühler Tafel zieht um um sich zu vergrößern. In der Vergangenheit war die Tafel mit jeder Menge Herausforderungen konfrontiert wie etwa Corona oder der Ukraine-Krise. Für die Zukunft wird sie mehr denn je benötigt.

Ich glaube schon, dass der Ansturm nicht nachlässt und sogar noch mehr wird. Wir haben besonders einen Zuwachs an Rentnern.

Rentner wie dieser Mann, er lädt gerade seine Einkäufe in den mitgebrachten Korb. Er möchte anonym bleiben, sagt aber:

Die Tafel bedeutet mir sehr viel, weil ich hier günstige Lebensmittel bekommen kann. Ich hab nur 'ne kleine Rente.

Wie funktionieren die Tafeln? Das Prinzip ist einfach: Die Tafeln sammeln gespendete Lebensmittel von Unternehmen und geben diese zu geringen Preisen an von Armut betroffene Menschen. Oft gibt es auch noch zusätzliche Angebote wie eine warme Mahlzeit oder Nachhilfeunterricht für Kinder. Die mehr als 970 Tafeln in Deutschland finanzieren sich über Spenden. Zweckgebundene Geldspenden

Sachspenden: Bestenfalls eine große Menge von einem Lebensmittel Einkaufen dürfen dort Menschen, die bedürftig sind und einen Einkaufsgutschein haben. Das sind zum Beispiel Bürgergeld-Empfänger oder Bezieher der Grundsicherung. 95 Prozent der Mitarbeiter sind Ehrenamtliche.

Umzug: Aus zwei Tafeln in Bühl wird eine

Der Umzugslaster ist eine Spende für diesen Tag. Voll gepackt geht’s zur neuen Adresse, einem modernen Gebäude auf mehreren Ebenen. Sandra Hüsgen strahlt: "Ich habe hier schon so viel Zeit verbracht, es macht viel Spaß, jetzt alles einzuräumen."

In den neuen Räumlichkeiten finden beide Tafeln von Bühl Platz: die Lebensmittel-Tafel und die andere, in der es etwa Haushaltswaren und andere Produkte gibt, die keine Lebensmittel sind. Viel Zeit zum Einräumen gibt es nicht, der Betrieb in der neuen Tafel startet schon am Dienstag, den 11. Juni.