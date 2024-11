per Mail teilen

Ein junger Mann steht ab Freitag vor dem Landgericht Baden-Baden. Er muss sich wegen schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern verantworten. Das Urteil wird erst 2025 erwartet.

Der Angeklagte muss sich ab Freitag vor dem Baden-Badener Landgericht verantworten. Die Missbrauchs-Handlungen, die dem jungen Mann vorgeworfen werden, sollen sich bereits im Jahr 2015 ereignet haben. Damals soll er zwei zehn und zwölf Jahre alte Jungen sexuell missbraucht haben. Von seinen Taten soll er insgesamt mehr als 20.000 Videos und Fotos angefertigt haben.

Offenbar keine Taten in Gernsbacher Kita

Der im Jahr 1996 geborene mutmaßliche Täter war zeitweise in einer Kindertagesstätte in Gernsbach (Kreis Rastatt) beschäftigt. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft gebe es aber keine Hinweise darauf, dass sich die Taten in diesem Umfeld ereignet hätten.

Neben den Missbrauchsvorwürfen muss sich der Angeklagte vor dem Baden-Badener Landgericht auch wegen Herstellung und Besitz kinderpornografischer Inhalte verantworten. In seiner privaten Wohnung waren die Bilder und Videos bei einer Hausdurchsuchung entdeckt worden.

Prozess in Baden-Baden: Angeklagter schweigt bisher

Der Angeklagte hat sich zu den Vorwürfen bisher nicht geäußert. Der Prozess vor dem Landgericht Baden-Baden ist auf 15 Tage angesetzt. Mit einem Urteil wird erst im kommenden Frühjahr gerechnet. Nach Bekanntwerden der Vorwürfe Anfang dieses Jahres wurde der Mann unmittelbar vom Dienst in der Kinderbetreuung in Gernsbach suspendiert.