In der Region Karlsruhe sind bereits schon jetzt mehr Nester der Asiatischen Hornisse gemeldet worden als im gesamten letzten Jahr. Das zeigen aktuelle Zahlen der LUBW.

Die Zahl der gemeldeten Nester der Asiatischen Hornisse in der Region Karlsruhe hat in diesem Jahr erneut stark zugenommen. Das geht aus aktuellen Zahlen der Fundortkarte der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg (LUBW) in Karlsruhe hervor. Demnach wurden vergangenes Jahr im Regierungsbezirk Jahr 636 Nester sowie Einzeltiere gemeldet. In diesem Jahren waren es bereits 853 (Stand: 27.Oktober).

Invasive Art: Asiatische Hornisse seit Jahren breitet sich weiter aus

Als invasiv gilt eine Art, wenn sie sich durch Menschen in Gebieten außerhalb ihrer Heimat ausbreitet. Da sie nach Angaben des Naturschutzbundes Deutschland (NABU) einheimische Arten verdrängt oder ökonomische sowie gesundheitliche Folgekosten verursachen kann, kann sie erhebliche Schäden anrichten. Die Asiatische Hornisse gilt etwa als Bedrohung für die heimische Honigbiene.

Sie wurde laut NABU zum ersten Mal vor zehn Jahren in Waghäusel (Landkreis Karlsruhe) nachgewiesen. Seitdem hat sie sich in Deutschland weiter ausgebreitet und kommt vor allem entlang des Rheins vor.

Wie erkenne ich die Asiatische Hornisse? Die Körperfärbung ist nach Angaben der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg (LUBW) das wichtigste Unterscheidungsmerkmal zwischen der Asiatischen und der Heimischen Hornisse. Die Asiatische Hornisse (Vespa velutina nigrithorax) ist kleiner und dunkler als die heimische Art. Zu erkennen ist sie an ihrer schwarzen Brust, den gelben Beinen und einem dunklem Hinterleib mit gelber Binde. Die Heimische Hornisse (Vespa crabro) ist größer als die Asiatische Hornisse. Sie besitzt laut LUBW eine hellere Grundfärbung, einen schwarz-gelb gestreiften Hinterleib mit schwarzen Punkten sowie rotbraune Beine und Brust.

Wie melde ich Nester der Asiatischen Hornisse?

Sichtungen von sowohl Einzeltieren als auch von Nestern der Asiatischen Hornisse aus Baden-Württemberg können über eine Meldeplattform der LUBW übermittelt werden. Meldungen aus anderen Bundesländern oder angrenzenden Ländern sind nicht möglich.

Außerdem gibt es die Möglichkeit, Sichtungen über die Web-App NABU-naturgucker zu melden.

Landesweit koordinierte Entfernung von Nestern der Asiatischen Hornisse

Im Auftrag des Regierungspräsidiums Karlsruhe koodiniert seit März 2024 die Landesanstalt für Bienenkunde (LAB) in Stuttgart die Entfernung der Nester der Asiatischen Hornisse. Durch die Behörde wird täglich die Meldeplattform gepflegt und ausgewertet.

Karlsruhe: Experten müssen zahlreiche Nester entfernen

Die Landesanstalt für Bienenkunde beauftragt Experten, wie etwa den Hornissenfachberater Harald Wiedemann, um bei einer Meldung das Nest schnell entfernen zu können. Aktuell haben die Nestentferner jede Menge zu tun. Die meisten Nester, die Wiedemann entfernt, befinden sich in Bäumen, die er mit einem Hubsteiger erreicht. Am Nest angekommen, saugt er in einem ersten Schritt mit einem Industriestaubsauger die aufgeschreckten Hornissen ab. Anschließend werden die verbliebenen Hornissen mit CO2 betäubt. Schließlich verbrennt der Experte das Nest.

Die heimische Hornisse ist jetzt schon im Winterquartier und die Asiatische kommt jetzt erst richtig in Fahrt.

Weitere Pilotprojekte der Landesanstalt für Bienenkunde

Neben der koordinierten Nestentfernung laufen aktuell an der LAB Versuche zu speziellen Fallen und verschiedenen Flugvorrichtungen zum Schutz von Bienenvölkern. Denn die Asiatische Hornisse dringt regelmäßig in die Bienenstöcke ein, um mit den erbeuteten Honigbienen ihre Larven zu ernähren. In Kombination aller Maßnahmen ist so eine Eindämmung der Ausbreitung der invasiven Art möglich.

Ist eine Hornisse gefährlich oder harmlos?