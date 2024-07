Das Amtsgericht Karlsruhe hat Haftbefehl gegen einen 36-Jährigen Mann erlassen. Ihm wird versuchter Totschlag vorgeworfen, weil er Bundespolizisten am Wochenende attackiert haben soll.

Ein Mann, der am Wochenende in Karlsruhe mehrere Polizisten verletzt haben soll, sitzt mittlerweile in Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm versuchten Totschlag vor.

Verdächtiger verursacht mehrere Einsätze der Bundespolizei in Karlsruhe

Der 36-Jährige wurde in Nordrhein-Westfalen festgenommen, nachdem das Amtsgericht Karlsruhe Haftbefehl gegen ihn erlassen hatte. Dem Mann wird vorgeworfen, am Wochenende eine Bundespolizistin und einen Bundespolizisten mit einem Cuttermesser verletzt zu haben.

Die Beamten seien laut Polizei danach nicht mehr einsatzfähig gewesen. Sie hatten den Mann kontrolliert, weil er ohne Ticket in einem Zug am Karlsruher Hauptbahnhof unterwegs gewesen sei. Es war nicht der einzige Einsatz der Bundespolizei wegen des Mannes. In zwei weiteren Fällen soll er Beamte gebissen und angegriffen haben. Außerdem soll er bei einer Kontrolle am Mannheimer Hauptbahnhof einen Bundespolizisten angegriffen haben. Die Beamten hatten den Mann damals zu Boden gebracht, gefesselt und vorläufig festgenommen.