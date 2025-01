Mitten in der Nacht schlug er zu: Ein unbekannter Täter soll am Wochenende die Reifen von mehreren Dutzend Autos in Baden-Baden zerstochen haben. Die Polizei sucht Zeugen.

Der Unbekannte zerstach an insgesamt 43 Autos in Baden-Baden die Reifen. Wie die Polizei mitteilte, muss der Täter zwischen drei und sieben Uhr in der Nacht von Samstag auf Sonntag zugeschlagen haben. Dabei sei ein Schaden von rund 12.000 Euro entstanden. Alle Autos sollen in der Rheinstraße geparkt gewesen sein. 43 beschädigte Autos in Baden-Baden - Polizei sucht Zeugen Wie die Polizei mitteilte, ist der Täter noch unbekannt. Zeugen, die etwas Verdächtiges gesehen haben, sollen sich an die Polizei in Baden-Baden wenden.