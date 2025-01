per Mail teilen

Autoreifen aufgestochen, Außenspiegel und Scheibenwischer zerstört - Unbekannte haben in Alzey 23 Fahrzeuge beschädigt und das in einer Nacht.

Der Vandalismus passierte in der Nacht auf Samstag. Wie die Polizei in Alzey mitteilt, wurden 23 Fahrzeuge beschädigt. Die Taten passierten im Innenstadtbereich von Alzey. Die meisten der Pkw waren in den Straßen Hellgasse, Seubertstraße, Jean-Braun-Str. und Dr. Georg-Durst-Str. geparkt.

Täter brachten Werkzeug mit

Wie die Polizei berichtet, wurden Scheibenwischer, Außenspiegel und Autoreifen beschädigt. Für das Zerstechen der Reifen wurde nach Ansicht der Polizei extra Werkzeug eingesetzt. Eine ähnliche Tat habe es in jüngster Vergangenheit nicht gegeben.

Weitere Geschädigte sollen sich melden

Der entstandene Gesamtschaden kann von der Polizei noch nicht beziffert werden. Weitere mögliche Geschädigte sollen sich mit der Polizeiinspektion Alzey in Verbindung setzen. Auch Zeugen, die verdächtige Personen in der Nacht auf Samstag in der Alzeyer Innenstadt beobachtet haben, werden geben, sich zu melden.