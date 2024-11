In Pforzheim sind innerhalb einer Nacht über 30 Fahrzeuge beschädigt worden. Nach Polizeiangaben wurden Reifen zerstochen und Autos zerkratzt.

Eine Serie von beschädigten Fahrzeugen beschäftigt die Polizei in Pforzheim. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurden in der Nordstadt und in der Südweststadt 34 Autos beschädigt, teilte die Polizei in der Nacht auf Sonntag mit. Zur Höhe des entstandenen Schadens wurden noch keine Angaben gemacht.

Im Bereich der Christophallee und der Wittelsbacherstraße wurden demnach mindestens zwanzig Autos beschädigt. In den meisten Fällen hätten Unbekannte wohl beim Vorbeigehen die Autos mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Im südlichen Teil von Pforzheim wurden nach Polizeiangaben ein oder sogar zwei Reifen bei mindestens 14 geparkten Fahrzeugen zerstochen.

Nicht die ersten beschädigten Fahrzeuge in Pforzheim

In den vergangenen Monaten wurden immer wieder Fahrzeuge in Pforzheim beschädigt. Im August zum Beispiel wurden an mindestens zehn Autos die Reifen zerstochen. Außerdem wurden in diesem Jahr bereits zahlreiche Autos zerkratzt. Ob ein Zusammenhang besteht, werde geprüft, so ein Polizeisprecher. Die Ermittlungen laufen, es werden Zeugen gesucht.