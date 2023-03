Nachdem die Umweltzone in Pfinztal aufgehoben wurde, ist die Freude bei einem Oldtimer-Fan groß. Auch in Karlsruhe dürfen ältere Fahrzeuge ohne grüne Plakette wieder auf die Straßen.

Viele Besitzer von ältere Fahrzeugen atmen auf: Mit dem Ende der Umweltzonen in Karlsruhe und Pfinztal (Kreis Karlsruhe) sind auch ihre Autos ohne grüne Plaketten wieder auf den Straßen zugelassen. Auch Friedemann Gaßners Herz schlägt für ältere Wagen. Auf dem Hof seines Hauses in Pfinztal stehen mehrere Oldtimer. Besonders angetan hat es ihm ein 45 Jahre alter Renault R4. Äußerst zuverlässig sei der, außerdem ein Platzwunder, um mal schnell Holz oder eine Waschmaschine zu transportieren, schwärmt der Rentner.

Oldtimer-Fan aus Pfinztal will Auto wieder anmelden

Trotzdem hatte er den Kleinwagen abgemeldet, als die Umweltzone in Pfinztal eingeführt wurde. Zwar gelten für Oldtimer Ausnahmegenehmigungen. Aber für ein H-Kennzeichen hätte der Rentner seinen kleinen Liebling aufwendig erneuern müssen - das war ihm zu teuer. Dabei verbindet der 69-Jährige so viele Erinnerungen mit seinem Zweitwagen, dessen Motor er selbst einst eingebaut hatte.

"Was ich in diesem Auto so ab Mitte der 70er Jahre so alles erlebt habe, mit Mädchen, mit Freunden, mit Gaudis. Da könnte ich Bücher drüber schreiben. Das war alles so schön."

Umso glücklicher ist der 69-Jährige jetzt über das Aus für die Umweltzone in Pfinztal. Aktuell darf er den R4 nämlich nur in Ausnahmefällen mit Tageskennzeichen fahren - etwa zum Kontrolltermin in die Werkstatt. Demnächst will der gelernte Elektriker den Wagen aber wieder anmelden. Dann heißt es freie Fahrt.

Handwerksbetriebe in Karlsruhe modernisierten Fahrzeuge

Auch in Karlsruhe wurde die Umweltzone am Mittwoch aufgehoben. Früher hatten vor allem auch Handwerksbetriebe ältere Fahrzeuge im Einsatz. Doch für sie ändert sich mit der Aufhebung der Umweltzone nicht viel. Der Grund: Viele Betriebe - wie der Sanitär-Spezialist Fuller - haben bereits in den vergangenen Jahren umgerüstet. Alte Fahrzeuge ohne Chance auf eine grüne Plakette wurden zum Teil durch Elektroautos ersetzt.

"Wir haben uns gefragt, wie ist man ökologischer unterwegs. Und dann kommt man an Elektromobilität mit eigener PV-Anlage nicht wirklich vorbei."

Außerdem hatte der Betrieb - wie viele aus der Handwerksbranche - mit Einführung der Umweltzone verstärkt auf Leasing gesetzt. Dadurch sei man flexibler und könne jederzeit auf neue technische und umweltfreundlichere Standards umstellen, so Geschäftsführer Marcus Fuller. Die Einführung der Umweltzone war damals also Antrieb für Investitionen in die Zukunft.