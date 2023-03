per Mail teilen

Am Mittwoch ist die Corona-Verordnung in Baden-Württemberg ausgelaufen. Wer ins Krankenhaus muss oder eine Pflegeeinrichtung besucht, ist daher nicht mehr verpflichtet, einen Corona-Test zu machen. Außerdem müssen Beschäftigte, Bewohnerinnen und Bewohner in Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen keine Maske mehr tragen.