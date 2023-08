Nach drei Tagen haben Aktivisten die Besetzung mehrerer Bäume in der Karlsruher Fußgängerzone vorerst beendet. Dafür befestigten sie ein Banner am Rathaus.

Das vorläufige Ende einer Protest-Aktion in Hängematten und Astgabeln: Die mehrtägige Baumbesetzung in der Karlsruher Innenstadt zwischen Platanen ist vorerst abgeschlossen. Man habe mit dem Abbau des Seilnetzwerkes zwischen den vier besetzten Platanen begonnen, teilte ein Sprecher der Aktivisten am Samstag mit. Sollte die Stadt aber weiter an ihren Plänen festhalten, die Platanen zu fällen, werde man die Bäume erneut besetzen, hieß es. Vor Ort seilten sich die Protestierenden ab.

Ein Banner am Rathaus Karlsruhe SWR

Banner und Unterschriften am Rathaus

Im Anschluss kletterten einige Aktivistinnen und Aktivisten in Richtung einer Brüstung des Rathauses und befestigten dort ein Plakat und eine Liste mit Unterschriften. Die Polizei beobachte die Aktion, forderte die Kletterer zum Entfernen des Plakats auf, griff aber nicht ein.

Seit der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag hatten Aktivisten des Aktionsbündnisses "Karlsruher Platanen bleiben!" auf den Bäumen in der Karlsruher Fußgängerzone ausgeharrt. Damit wollen sie gegen die geplante Fällung der Bäume vorgehen.

Die Klimaschützer übernachteten in Hängematten auf rund fünf Metern Höhe. Auf großen Transparenten, die zwischen den Bäumen aufgehängt waren, stand "Gesunde Bäume für ein gesundes Stadtklima" und "Karlsruher Platanen bleiben". Tagsüber waren abwechselnd zwölf Protestierende oben, nachts vier.

Weitere Aktionen der Aktivisten geplant

Offiziell ist derzeit nur von einer Unterbrechung der Besetzung die Rede. Wie dann weiter verfahren werde, hänge von den Reaktionen aus der Politik ab, sagte Sprecher Ingo Blechschmidt dem SWR am Samstagmorgen. Es seien aber noch weitere Aktionen geplant, die auch eine erneute Besetzung der Platanen beinhalten könnten.

Die Karlsruher Baumbesetzer verweisen auf andere Aktionen, unter anderem in Ravensburg. Dort hätten sich Klimaschützer zum Teil wochenlang in von Fällung bedrohten Stadtbäumen eingenistet. Neben dem Übernachten in Hängematten und dem Aufhängen von Transparenten hatten die Aktivisten auch Kletterkurse für Interessierte angeboten.

Besetzer fordern: Stadt soll Baumfällpläne noch einmal überdenken

Die Protestierenden wollen erreichen, dass die Stadt ihre Pläne noch einmal überdenkt, die Platanen nicht fällt und eine Mischung aus alten Platanen und neuen Zürgelbäumen pflanzt. Laut den Kritikern brauchen neuen Bäume viel zu lange, um die alten zu ersetzen.

"Meine größte Hoffnung wäre, dass die Stadt die Platanen am Ende nicht fällt, insgesamt also mehr Grün für die Stadt. Denn dann, glaube ich, gewinnt am Ende ganz Karlsruhe."

Stadt bleibt bei ihrer Absicht

Die Stadt Karlsruhe reagiert auf den Protest bisher nur schriftlich. In einer Mitteilung verwies sie darauf, dass die Neugestaltung und der Erhalt der Bäume nicht miteinander vereinbar sind. Konkret sollen laut der Stadt 80 neue Bäume gepflanzt werden.

Argumente für oder gegen eine neue Bepflanzung habe der Karlsruher Gemeinderat "intensiv und auch kontrovers ausgetauscht und abgewogen", hieß es darin. Damit verweist die Stadt auf eine Entscheidung des Gemeinderates vom Dezember. Im Frühling begannen die Bauarbeiten. Kurz danach fielen die ersten Bäume. Gegen das Fällen der Bäume gab es bisher schon mehrfach Proteste.

In der Karlsruher Kaiserstraße wurden vier Platanen von Klimaaktivisten besetzt. Sie fordern deren Erhalt und stellen sich gegen die Pläne der Stadt. SWR

Weder Fridays for Future noch Letzte Generation

Der Protest wurde organisiert vom Aktionsbündnis "Karlsruher Platanen bleiben!". Das Bündnis ist laut eigener Aussage eigenständig und weder Teil von Fridays for Future noch von der Letzten Generation. Unterstützung bekommen die Aktivisten vom Klimabündnis Karlsruhe. Das Bündnis fasst mehrere Vereinigungen zusammen.

Von den Passanten in der Fußgängerzone gibt es gemischte Reaktionen. Von "vollkommener Schwachsinn" zu "besser, als sich vor ein Auto zu kleben" hin zu "den Protest finde ich sehr in Ordnung."