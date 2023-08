per Mail teilen

In der Kaiserstraße in Karlsruhe haben Klimaaktivisten vier Platanen besetzt. Sie wollen damit gegen die Fällung der Bäume protestieren.

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag sind die Aktivisten auf die Bäume geklettert und haben dort in Hängematten die Nacht verbracht. Außerdem wurden mehrere Transparente in den Baumwipfeln aufgehängt. Darauf steht unter anderem: "Karlsruher Platanen sollen bleiben."

Mehrere Proteste von Klimaaktivisten für Erhalt der Platanen in Karlsruhe

Die Protestierenden wollen erreichen, dass die Stadt ihre Pläne noch einmal überdenkt, die Platanen nicht fällt und eine Mischung aus alten Platanen und neuen Zürgelbäumen pflanzt.

"Insgesamt also mehr Grün für die Stadt, denn dann, glaube ich, gewinnt am Ende ganz Karlsruhe."

Gegen das Fällen der Bäume gab es bisher schon mehrfach Proteste. Laut den Kritikern brauchen neuen Bäume viel zu lange, um die Alten zu ersetzen. Die Stadt Karlsruhe reagiert auf den Protest bisher nur schriftlich. In einer Mitteilung verweist sie darauf, dass die Neugestaltung und der Erhalt der Bäume nicht miteinander vereinbar sind.

Gemeinderat entscheidet sich im Dezember gegen die Platanen

Für die geplante Erneuerung von Leitungen und Kanälen müsste womöglich viel Wurzelwerk der Bäume gekappt werden, so die Stadt. Außerdem habe es schon eine intensive Diskussion um das Thema gegeben. Erst im Dezember hat der Gemeinderat für die Neugestaltung gestimmt und damit auch das Fällen der 50 Platanen beschlossen.

In der Karlsruher Kaiserstraße wurden vier Platanen von Klimaaktivisten besetzt. Sie fordern deren Erhalt und stellen sich gegen die Pläne der Stadt. SWR

Dafür sollen 80 neue Bäume gepflanzt werden. Währenddessen sieht Andreas Dahm, von der Polizei Karlsruhe, die Aktion gelassen. Derzeit sei nicht geplant die Protestierenden von den Bäumen zu holen.

"Im Moment ist es so wie jede andere Demo auch."

Weder Fridays for Future noch letzte Generation

Der Protest wurde organisiert vom Aktionsbündnis "Karlsruher Platanen bleiben!". Das Bündnis ist laut eigener Aussage eigenständig und weder Teil von Fridays for Future noch von der Letzten Generation. Unterstützung bekommen sie aber beispielsweise vom Klimabündnis Karlsruhe. Von den Passanten in der Fußgängerzone gibt es gemischte Reaktionen. Von "vollkommener Schwachsinn" zu "besser als sich vor ein Auto zu kleben" hin zu "den Protest finde ich sehr in Ordnung."

Am frühen Donnerstagabend ist eine weitere Solidaritätskundgebung des Klimabündnisses Karlsruhe geplant. Wie lange die Aktivisten noch in den Seilen hängen werden, ist noch ungewiss.