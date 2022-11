Mahnwache in Karlsruhe: "Fällen der Platanen ist nicht alternativlos"

Klimabündnis will Innenstadtbäume retten

In der Karlsruher Innenstadt haben am Samstag rund 100 Menschen eine Mahnwache für den Erhalt von Platanen in der Fußgängerzone abgehalten. Zu dem Protest hatte das Klimabündnis Karlsruhe aufgerufen.

