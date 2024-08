A5 zwischen Bühl und Achern nach Unfall zeitweise gesperrt

per Mail teilen

Die A5 war aufgrund eines Unfalls am Mittwochabend zwischen Bühl und Achern gesperrt. Grund für den Unfall war wohl Aquaplaning.

Wegen eines Unfalls war die A5 zwischen Bühl und Achern in Richtung Süden am Mittwochabend zeitweise gesperrt. Nach ersten Erkenntnissen geriet ein Auto durch Aquaplaning ins Schleudern und kollidierte mit einem Wohnwagengespann. Laut Polizei wurde der Wohnwagen auseinandergerissen, der ziehende Pkw geriet in Brand.

Verletzt wurde nach Polizeiangaben niemand, der brennende Pkw sei gelöscht worden. Der Schaden beträgt laut Polizei knapp 100.000 Euro. Aufgrund von Trümmern und Straßenschäden blieb die A5 mehrere Stunden gesperrt.