Künzelsau: Tote Frau in Wohnung gefunden - Ehemann unter Tatverdacht

Wegen eines stark blutenden Mannes wird die Polizei in Künzelsau verständigt. Als diese ankommt, findet sie die tote Ehefrau. Jetzt ermittelt die Staatsanwaltschaft.

Der Rettungsdienst meldete am Freitagmittag der Polizei einen stark blutenden Mann in seiner Wohnung in Künzelsau (Hohenlohekreis). Als kurz darauf die Beamten eintrafen, fanden diese außer dem verletzten Mann auch dessen bereits tote 50-jährige Ehefrau. Staatsanwaltschaft und Polizei gehen derzeit von einem Tötungsdelikt aus.

Der Mann wurde zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht - allerdings vermutet die Polizei, er hat sich die Verletzungen selbst zugefügt. Nachdem sich sein Zustand stabilisiert hatte, kam er am Samstagnachmittag in Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft ermittelt jetzt wegen Totschlags. Um die Todesumstände zu klären, wurde eine Obduktion angeordnet. Aus ermittlungstaktischen Gründen wolle man keine weiteren Angaben machen, heißt es von der Polizei.