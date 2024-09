Überfall in eigener Wohnung

In Bad Wimpfen ist ein schlafender Mann in seiner Wohnung überfallen, ausgeraubt und verletzt worden. Ein Familientrio war in die Wohnung des Mehrfamilienhauses eingedrungen.

Ein 42-jähriger Vater, sein 16-jähriger Sohn und ein weiterer 23 Jahre alter Verwandter haben in Bad Wimpfen (Kreis Heilbronn) einen Mann in seiner Wohnung angegriffen. Während der 37-Jährige noch schlief, prügelte das Trio auf den Mann ein und griff ihn mit einem Messer an. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Von ihrem Opfer ließen sie erst ab, als sie einen Mitbewohner im Flur hörten. Das Opfer wurde mit Hämatomen und Schnittverletzungen ins Krankenhaus gebracht. Schnelle Festnahme nach Überfall Bei ihrer Flucht erbeuteten die drei Männer einen vierstelligen Geldbetrag sowie Handys. Sie konnten noch am selben Tag festgenommen werden und sitzen nun in Untersuchungshaft. Gegen sie wird jetzt wegen schweren Raubes und gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Ob Täter und Opfer sich kannten, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen, so die Polizei.