Das SWR Studio Heilbronn wünscht allen schöne, spannende und vor allem erholsame Weihnachtsfeiertage! Wer noch nicht in festlicher Stimmung ist - hier gibt es einige Anregungen!

Die Festtage sind da! Für die einen heißt das: durchschnaufen, die freie Zeit mit der Familie (hoffentlich) genießen. Für andere kann es aber auch heißen: Bevor der Besuch einfällt, muss schnell noch so einiges organisiert werden. Da muss gebacken oder ein Geschenk organisiert werden - und wie war das noch mit der Deko für die heimischen vier Wände für die Weihnachtsstimmung?

Für alle, die noch Last-Minute-Tipps brauchen oder sich einfach nur mit Weihnachtsthemen in Stimmung bringen lassen wollen, hier sind Sie richtig!

Wissenswertes zu Weihnachten

Fangen wir direkt mit der Stimmung an. Ja, weiße Weihnacht wird es an den meisten Orten mal wieder nicht geben. Aber dafür gibt es Wissenswertes zum Thema Schneeflocken und die alte Frage: Ist da wirklich jede Flocke einzigartig? Die Antwort: ja. Warum das so ist, gibt es hier zum Nachhören:

Informativ geht es direkt weiter. Wussten Sie schon, dass der Klassiker "Stille Nacht, heilige Nacht!" bereits in 320 Sprachen und Dialekte übersetzt wurde? Und hier gibt es noch mehr Infos über Weihnachtslieder:

Leckereien zu Weihnachten

Der Adventskalender ist mittlerweile leer genascht, da wird es höchste Zeit für etwas Nachschub. An Rezepten herrscht wahrlich kein Mangel, aber wie wäre es mit etwas richtig Beeindruckendem? Hat jemand was von Dubai-Schokolade gesagt? Da gibt's noch weitere Varianten, mit denen man bei der Kaffeegesellschaft für Staunen sorgen kann - falls sich der Besuch nicht schon an diesem Trendsnack satt gegessen hat:

Deko-Tipps zu Weihnachten

Nichtsdestotrotz muss das weihnachtliche Ambiente stimmen - dafür braucht es die richtige Deko. Die gute Nachricht: Selbst wer spät dran ist und es nicht mehr zu den Öffnungszeiten in die Läden geschafft hat, der kann durchaus noch im Wald um die Ecke fündig werden. Was dabei erlaubt ist, steht hier:

Eine aktuelle Studie besagt: Rückbesinnung auf traditionelle Werte ist voll im Trend. So sagt der Marketingexperte Philipp Rauschnabel von der Universität der Bundeswehr München, Weihnachten ist für die Generation Z (geboren zwischen 1995 und 2010) ein zentraler Moment des Zusammenhalts, besonders in Krisenzeiten wie der Coronapandemie und dem Krieg in der Ukraine.

Geschenke-Tipps zu Weihnachten

Unter anderem gingen die jüngeren Menschen dabei auch gerne wieder im Einzelhandel einkaufen. Ein Klassiker dann unterm Weihnachtsbaum: ein Buch. Allerdings kann die Auswahl knifflig werden. Der eine oder andere findet hier vielleicht eine kleine Entscheidungshilfe, auch wenn das Geschenk jetzt mit etwas Verspätung eintrudelt.

Wer dagegen lieber auf Selbstgemachtes setzt, beim Basteln aber zwei linke Hände hat: Wie wäre es mit einem Geschenk aus der Küche? Nein, keine Küchemaschine und auch nicht die x-te Schüssel, sondern etwas Ausgefallenes, das es so nicht im Laden gibt und das trotz aller Vergänglichkeit sicher einen bleibenden Eindruck hinterlässt:

12 raffinierte Geschenke aus der Küche

Was man sonst noch wissen sollte

Wohnung dekoriert, Plätzchen gebacken, Geschenke verpackt - jetzt muss man nur noch zusammenkommen. Worauf man sich an Weihnachten meist verlassen kann: viel Reiseverkehr auf den Straßen! Damit die Fahrt zu Freunden, Bekannten und Verwandten möglichst entspannt abläuft, lohnt immer ein Blick auf die aktuelle Verkehrslage:

Auf weiße Weihnachten brauchen wir in Heilbronn-Franken meist nicht hoffen. Aber ein Blick auf die Wettervorhersage kann dennoch nicht schaden, sei es nur für den Verdauungspaziergang nach einem üppigen Festessen: