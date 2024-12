Während der Heilbronner Weihnachtsmarkt wieder hunderttausende Menschen in die Stadt lockt, berichten die Händlerinnen und Händler von einem verhaltenen Weihnachtsgeschäft.

Der Heilbronner Weihnachtsmarkt lockt jede Menge Leute in die Innenstadt. Am dritten Adventswochenende zählt die Heilbronn Marketing GmbH als Veranstalter des Weihnachtsmarkts knapp 750.000 Menschen, die den Käthchen Weihnachtsmarkt seit Beginn besucht haben. Doch während Geschäftsführer Steffen Schoch eine sehr positive Zwischenbilanz zieht, ist die Stimmung unter den Einzelhändlerinnen und -händlern in Heilbronn durchwachsen.

SWR-Reporterin Juliane Pyper hat sich im Vorfeld des dritten Adventswochenendes in der Heilbronner Innenstadt nach dem Weihnachtsgeschäft erkundigt:

Verhaltenes Weihnachtsgeschäft im Einzelhandel

Das Weihnachtsgeschäft laufe verhalten, ist da branchenübergreifend zu hören. Zwar bringt der Weihnachtsmarkt einen ordentlichen Besucherstrom - gerade am Wochenende. Doch im Einzelhandel kommt davon wohl nicht viel an, wenn man den Händlerinnen und Händlern in der Innenstadt glaubt.

Der Dezember war ein Einbruch für uns.

Gerade in Bekleidungsgeschäften läuft es aktuell wohl nicht so gut. Modehändlerin Sabine Keicher berichtet, im November sei das Geschäft besser gelaufen, der Dezember sei ein Einbruch für sie gewesen. Sie erklärt es sich mit den Fixkosten wie Autoversicherungen, die im neuen Jahr auf die potentielle Kundschaft warten. Lydia Kleinhans von der Different In Boutique schließt sich an: "Ich hoffe, dass es in den letzten zwei Wochen besser wird."

Eine Parfümerie berichtet auch von Kundschaft, die sich zwar im Laden beraten lasse, dann aber lieber online einkaufen würde.

Positive Zwischenbilanz auf dem Heilbronner Weihnachtsmarkt

Dagegen zeigt sich die Heilbronner Marketing GmbH sehr zufrieden mit dem diesjährigen Käthchen Weihnachtsmarkt. Auch die Beschicker zeigen sich Steffen Schoch zufolge auch zufriedener als im Vergangenen Jahr, was Umsatz, Frequenz und Standplatz betrifft.

Darüber hinaus werde der Weihnachtsmarkt in diesem Jahr auch gut als After-Work-Event wahrgenommen. Christas Beats am Freitag- und Samstagabend in der Scheune und der Almhütte würden sehr gut angenommen, so Schoch. Gleichzeitig gebe es keinerlei Beschwerden von Anwohnerinnen und Anwohnern über Lärm.

Für die Kids war sicherlich der Besuch der "schönsten Truckerin der Welt", Janina Martig aus der Schweiz, mit ihrem Christmas Truck das Highlight des dritten Adventswochenendes. Sie verteilte am Freitagabend Geschenke an Kinder - da strahlten die Kinderaugen.