Tierheime sind regelmäßig an der Belastungsgrenze - ein Problem, das sich an den Feiertagen noch verschärft. Unterstützung kommt von einem Paar aus Obersontheim.

"Voll am Limit" oder "es geht nicht mehr" - man hört es seit Jahren und es wird immer schlimmer: Tierheime ächzen unter den vielen Abgabe-Tieren und wilden Streunerkatzen, um die sie sich kümmern müssen. Vor allem aber zehrt die akute Geldnot an den Nerven. Auch jetzt vor Weihnachten sind die Einrichtungen in Heilbronn-Franken ausgelastet. Das Tierheim Hohenlohe betreut beispielsweise aktuell rund 40 Katzen im Haus, kümmert sich aber auch um weitere 30 in Pflegefamilien in Bretzfeld, Neuenstein, Forchtenberg, Zweiflingen und Künzelsau (alle Hohenlohekreis). Das schreibt das Tierheim auf Facebook .

Hund, Katze und Meerschweinchen gehören nicht unter den Weihnachtsbaum

Damit Hunde, Katzen, Vögel und Nager nicht fürs kurze "Vergnügen" zum Weihnachtsgeschenk werden und wenige Wochen nach dem Fest wieder abgegeben werden, haben mehrere Tierheime in der Vergangenheit zu Weihnachten einen "Vermittlungsstop" eingelegt. "Ein Haustier ist kein kurzzeitiger Weihnachtsgast und nicht nur über die Feiertage zu Besuch", sagte einst auch der baden-württembergische Landwirtschaftsminister Peter Hauk (CDU).

Schlussendlich geht es für die Einrichtungen um die "richtige" Vermittlung, also die sorgfältige Auswahl der neuen Tierhalterinnen und -halter. Dann könnten Tiere auch vor Weihnachten ein passendes neues Zuhause finden. Dafür stellt zum Beispiel das Tierheim Hohenlohe in einem "tierischen" Adventskalender jeden Tag ein Tier vor - meist Katzen - das eine Familie sucht.

Es geht weiter mit Türchen Numero 3 unseres Adventskalenders. Nach dem Motto: jeden Tag ein Schützling oder ein...Posted by Tierschutzverein Hohenlohe e.V. on Tuesday, December 3, 2024

Spendenaktion: Tierweihnacht im Schuhkarton

Für Fellnasen, die an Weihnachten trotz aller Bemühungen im Tierheim bleiben müssen, hat ein Ehepaar aus Obersontheim (Kreis Schwäbisch Hall) ein Spendenprojekt ins Leben gerufen. Andrea und Steffen Hauptmann haben vor zehn Jahren die Tierweihnacht im Schuhkarton gestartet.

Viele Tierheime in BW vermitteln nicht vor Weihnachten

Die Hauptmanns sammeln in den Wochen vor Weihnachten Spenden für verschiedene Tierheime, dieses Jahr für die Tierheime in Waldenburg (Hohenlohekreis) und Großerlach (Rems-Murr-Kreis). Im erfolgreichsten Jahr haben sie sogar über 170 Pakete zusammenbekommen. Die Spenderinnen und Spender geben bei der Aktion die Pakete mit haltbarem Futter, Kleidung oder Spielzeug bei den Hauptmanns in Obersontheim ab. Die gesammelten Pakete übergibt das Paar dieses Jahr am 20. Dezember den Tierheimen.