Leise und ruhig einkaufen: Stille Stunde für Hochsensible noch Seltenheit 

Äußere Reize wie Musik und viel Licht stressen hochsensible Menschen. Bei einer "Stillen Stunde" sollen auch sie stressfreier einkaufen können. Noch machen kaum Supermärkte mit.

Musik, viel Licht und klappernde Waren, das ist für Menschen mit sensibler Wahrnehmung teilweise eine Reizüberflutung. Für Menschen mit Autismus kann das beispielsweise eine psychische Überforderung auslösen. Vor rund einem Jahr hat deshalb Rebecca aus dem Kreis Heilbronn bei Supermärkten für eine "Stille Stunde" geworben.

Fast alle Märkte haben abgesagt oder nicht geantwortet. Nur der REWE-Markt in Kirchberg an der Jagst (Kreis Schwäbisch Hall) hat die Idee umgesetzt. Seit fast einem Jahr gibt es dort eine Stille Stunde.

Nachahmer des Angebots fehlen

Das Angebot der "Stillen Stunde" wird in Kirchberg gut angenommen, teilt der Betreiber des REWE-Marktes auf SWR-Anfrage mit. Es gebe nur positive Rückmeldungen, mittlerweile kämen Kunden sogar aus weiterer Entfernung in den Markt. Weitere Märkte in der Umgebung haben dieses Angebot jedoch bislang nicht übernommen oder nicht mitgeteilt.

Weder auf der Karte des gemeinnützigen Vereins gemeinsam zusammen e. V. noch im Internet sind ähnliche Angebote zu finden, ein übergreifendes Verzeichnis gibt es nicht. Im Kreis Heilbronn ist lediglich ein Supermarkt in Abstatt, der CAP-Markt , auffindbar.