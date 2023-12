Werbung, laute Musik und Hektik. Reizüberflutung in der Adventszeit setzt neurodivergenten Menschen zu. Eine Heilbronnerin mit Autismus wünscht sich Stille zu Weihnachten.

Stille Nacht? Leise rieselt der Schnee? So geräuschlos ist die Weihnachtszeit längst nicht mehr. Musikbeschallung, schrille Leuchtreklame, Reizüberflutung - schon ohne Einschränkung wird Einkaufen da stressiger. Für Menschen mit Autismus, ADHS oder Depression bedeutet es eine Barriere im Alltag. Bundesweit läuft daher, nach neuseeländischem Vorbild, das Projekt: Stille Stunde. Unterstützt vom Heilbronner Kompetenzzentrum Inklusion, will eine 21-jährige junge Frau mit Autismus das in die Region holen.

Übersehene Barriere: Reizüberflutung

Wenn Sarah (Name von der Redaktion geändert) einkaufen geht, ist das für sie eine immense Herausforderung. Was Menschen ohne Einschränkung schon überfordern kann, ist für die 21-jährige Autistin eine echte Belastung. Denn sie nimmt ungefiltert alle Reize wahr, die auf sie einströmen, ohne Unwichtiges von Wichtigem trennen und ausblenden zu können.

Grelles Neonlicht, blinkende Werbeanzeigen, laute Musik und Durchsagen, das Piepsen an der Kasse, Menschenmassen, Hektik und Gerüche – alles prasselt auf einmal auf sie ein. Eine sensorische Barriere, die beim Thema Barrierefreiheit nicht jeder sofort auf dem Schirm hat.

Betroffen davon sind neurodivergente Menschen, die wie Sarah aus dem Autismusspektrum kommen oder mit ADHS leben, aber auch Menschen mit Depression. Jetzt in der Vorweihnachtszeit nimmt diese Reizüberflutung noch einmal zu. Häufig bleibt dann nur der Rückzug in die eigenen vier Wände.

Idee aus Neuseeland: Eine Stunde Stille

Sarah wird auf das Projekt „Stille Stunde“ aufmerksam. In einigen Bundesländern läuft das nach neuseeländischem Vorbild schon erfolgreich an. Supermärkte beispielsweise, aber auch Einzelhändler, Museen oder Schwimmbäder dimmen für eine Stunde an einem bestimmten Wochentag Geräusch- und Lichtkulisse. Sie verzichten in diesem Zeitfenster beispielsweise auf Musik und Durchsagen, schalten Displays ab und sensibilisieren die Belegschaft. In den Südwesten ist die Stille bislang noch kaum durchgedrungen. Lediglich ein Supermarkt in Konstanz hat das Konzept im März dieses Jahres eingeführt.

Gedämpftes Licht, wenig los zur Stillen Stunde im Konstanzer Supermarkt. SWR

Sarah schreibt Supermärkte an, ohne Erfolg

Also wird Sarah aktiv. Sie schreibt einen Brief an verschiedene Supermärkte im Landkreis Heilbronn, mit der Bitte ihr Problem ernst zu nehmen und eine Teilnahme am Projekt zu erwägen. Ohne Erfolg. Die junge Frau wendet sich an das Heilbronner Kompetenzzentrum Inklusion. Helmut Stockmar, der sich seit Jahren für Barrierefreiheit und Teilhabe einsetzt, will sie unterstützen.

Leuchtturm im Kreis Heilbronn gesucht

Anlässlich des 3. Dezembers, dem Tag für Menschen mit Behinderung, hofft Helmut Stockmar noch einmal verstärkt darauf, einen Supermarkt oder Einzelhändler in der Region Heilbronn-Franken zu finden, der die Stille Stunde probeweise einführt.

Ich denke, das würde Heilbronn auch gut zu Gesicht stehen, wenn wir einen Leuchtturm finden würden. Einen Ladenbetreiber, der den Mut hat auf diese hochsensiblen Menschen zuzugehen und sagt: Ja, für Euch, eine Stunde.

Stockmar ist sich sicher, dass das auch neurotypischen Menschen entgegen käme, die, auch ohne Einschränkung, in der Vorweihnachtszeit ein wenig Ruhe und Besinnlichkeit suchen.