PreZero übernimmt Müllabholung im ganzen Kreis Heilbronn

per Mail teilen

Neben der Lebensmittel- und IT-Branche ist die Schwarz Gruppe auch in der Abfallwirtschaft aktiv. Im neuen Jahr wird die Müllabholung auf den Landkreis Heilbronn ausgeweitet.

PreZero, die Umweltsparte der Schwarz Gruppe aus Neckarsulm (Kreis Heilbronn), wird ab 2024 im gesamten Heilbronner Kreisgebiet den Restmüll, die Bioabfälle und den Sperrmüll übernehmen. Im südlichen Landkreis ist PreZero bereits seit 2021 aktiv, nachdem das Unternehmen Teile des Entsorgungsgeschäfts des vorherigen Betreibers SUEZ übernommen hatte. Im nördlichen Landkreis war bisher ein Subunternehmer im Auftrag von PreZero aktiv.

Der Auftrag läuft erst einmal über zwei Jahre, da es danach ein neues Abfallwirtschaftskonzept für den Landkreis geben soll.

Übergang soll laut Unternehmen reibungslos ablaufen

Für die Bürgerinnen und Bürger soll sich dadurch fast nichts ändern. Allerdings empfiehlt Alexander Ludwig, der für das operative Geschäft in der Region zuständig ist, zum 1. Januar noch einmal genau in den Abfallkalender zu schauen: Einzelne Abholtage könnten sich ändern, auch die Uhrzeiten, wann die Müllabfuhr kommt, da sich die Routen eventuell ändern werden. Das Unternehmen bittet auch darum, Mülltonnen gut sichtbar an den Straßenrand zu stellen, damit die neuen Fahrerinnen und Fahrer auch keine übersehen.

Einzelne Abholtage und -uhrzeiten können sich ändern, sonst soll außer dem Logo auf dem Müllwagen für die Bürgerinnen und Bürger kein Unterschied bemerkbar sein. SWR

Die meisten Mitarbeitenden würden sich gut im Landkreis auskennen, weswegen die Umstellung reibungslos ablaufen sollte, sagt das Unternehmen. Für Mitarbeitende des Subunternehmens, das zuvor den nördlichen Landkreis bediente, gab es auch die Möglichkeit, zu PreZero zu wechseln. Nur wenige würden das aber machen, die meisten bleiben beim vorherigen Arbeitgeber.

Vertrag geht nur über zwei Jahre

Die Vertragslaufzeit beträgt nur zwei Jahre und ist damit recht kurz. PreZero ist aber zuversichtlich, dass es danach an eine Verlängerung geht. Da der Kreis Heilbronn eben auch die Heimat der Schwarz Gruppe ist, wolle man hier Flagge zeigen, sagt Daniel Berens, der Geschäftsführer der PreZero Service Süd. Das Unternehmen investiert für den Auftrag rund fünf Millionen Euro in eine komplette neue Fahrzeugflotte.

Von links nach rechts: Alexander Ludwig, zuständig für das operative Geschäft der Region, Daniel Berens, Geschäftsführer PreZero Service Süd, Anton Steckl, Leiter Kommunalvertrieb SWR

PreZero ist zwar auch im Bereich Wiederaufbereitung und Recycling aktiv, noch allerdings nicht für den Kreis Heilbronn. Der neue Vertrag betrifft erst einmal nur die Abholung, für das weitere Vorgehen ist PreZero nicht mehr zuständig. Sollte es hierzu in Zukunft eine neue Ausschreibung geben, werde aber ein Einstieg geprüft, so das Unternehmen.

Was steckt hinter PreZero? PreZero ist die Umweltsparte der Schwarz Gruppe im Raum Heilbronn, zu der auch Lidl und Kaufland gehören. Das Unternehmen diente ursprünglich dazu, den hauseigenen Abfall bei Lidl und Kaufland zu entsorgen beziehungsweise aufzubereiten. Inzwischen übernimmt PreZero zum Beispiel in zahlreichen Kommunen auch die Müllabfuhr, ist aber genauso im Bereich Wiederaufbereitung und Recycling von Aluminium und Kunststoff aktiv. Das Unternehmen sammelt sowohl haushaltsnah ein, das heißt die private Mülltonne am Straßenrand, bedient aber auch Gewerbekunden und betreibt Wertstoffhöfe. Im Südwesten Deutschlands ist PreZero für rund 2,6 Millionen Einwohner zuständig. Weltweit ist PreZero vor allem in Europa vertreten, aber auch in Nordamerika. In elf Ländern arbeiten nach eigenen Angaben rund 30.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für den Umweltdienstleister, über 12.000 Fahrzeuge sind im Einsatz.

In der Fußball-Bundesliga bereits seit Jahren aktiv

Auch im Fußball ist PreZero für die Abfallwirtschaft aktiv, zum Beispiel für den FC Bayern München in der Allianz Arena. Die Zusammenarbeit soll auch darüber hinaus ausgebaut werden.

In der PreZero-Arena des Fußball-Bundesligisten TSG Hoffenheim ist das Unternehmen ebenfalls für den Abfall zuständig - beziehungsweise versucht, ihn immer weiter zu vermeiden. So soll stark auf Mehrweg und Recycling gesetzt werden, um den Abfall wieder dem Kreislauf zuzuführen. Laut dem TÜV gelingt das schon mit 85 Prozent des Mülls.