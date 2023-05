Klimasünde Fußball: Müllfreies Stadion soll CO2-Fußabdruck verringern

Die PreZero-Arena des Fußball-Bundesligisten TSG Hoffenheim ist das erste zertifizierte müllfreie Stadion Deutschlands. Ist das Greenwashing oder ein bedeutender Fortschritt?

Wer einmal in einem Stadion war, kennt das Problem: Überall Plastikbecher, oft fehlt es an Mülltrennung. Der Fußball produziert viel Müll, hat aber mit seinen hohen Zuschauerzahlen auch großes Potential, eine breite Masse für die Müllvermeidung zu sensibilisieren.

Müllvermeidung und Müllverwertung

Müllvermeidung im Stadion fängt bei der Logistik an und endet auf der Zuschauertribüne. Anderthalb Jahre wurde an dem Konzept in Sinsheim gearbeitet, um Problemstellen zu identifizieren. Mit Mehrwegbechern sollen jetzt pro Saison bis zu 500.000 Einwegbecher eingespart werden. Organische Müllabfälle in der Gastronomie sollen in einer Biogasanlage in Energie umgewandelt oder kompostiert werden.

Die Mitarbeitenden in allen Bereichen wurden speziell geschult. Das Stadion ist jetzt mit mehr als 250 Mülltrennungs-Systemen ausgestattet. Sogar Autogrammkarten werden auf Graspapier gedruckt.

Mülltrennung im Stadion in Sinsheim. dpa Bildfunk Tom Weller

"Wir wissen, dass das Thema Nachhaltigkeit schon lange bei den Fans angekommen ist. Und deshalb ist es auch wichtig für einen Verein, dass er sich da positioniert. "

Das größte Potential dieser Kampagne steckt vermutlich in der Sensibilisierung der Fußballanhänger. Die PreZero-Arena in Sinsheim bietet Platz für mehr als 30.000 Zuschauer.

Die Arena wurde vom TÜV in Bezug auf den Umgang mit Müll mit dem Reifegrad Bronze ausgezeichnet. Das bedeutet, dass mindestens 85 Prozent der Gesamtabfallmenge zurück in den Kreislauf eingespeist wird. Der TSG Hoffenheim plant das Konzept weiter auszubauen, die eigene Reichweite zu nutzen und damit andere zu inspirieren.