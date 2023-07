Schwarz Gruppe arbeitet künftig mit FC Bayern zusammen

per Mail teilen

In der Allianz Arena war die Schwarz Gruppe bereits für die Abfallwirtschaft zuständig. Jetzt hat sie mit dem FC Bayern eine Zusammenarbeit in weiteren Bereichen vor.

Die Schwarz Gruppe aus Neckarsulm (Kreis Heilbronn) und der FC Bayern München wollen künftig zusammenarbeiten. Vor allem in den Bereichen Digitalisierung und Abfallwirtschaft wollen der Fußballclub und die Schwarz Gruppe, zu der auch Kaufland und Lidl gehören, kooperieren - aber auch beim Trinkwasser.

Langfristige Zusammenarbeit zwischen Lidl und FC Bayern geplant

Der FC Bayern München und Unternehmen der Schwarz Gruppe haben eine langfristige Partnerschaft vereinbart und wollen mit der Kooperation die Fußball-Fans für Recycling und Kreislaufwirtschaft weiter sensibilisieren, heißt es in einer Pressemitteilung. Der Abfallentsorger PreZero ist bereits seit drei Jahren für die Entsorgung in der Allianz Arena zuständig und werde künftig die Abfallwirtschaft an den Standorten des FC Bayern München weiter optimieren, heißt es.

PreZero ist die Umweltsparte der Schwarz Gruppe. Das Sponsoring umfasst außerdem noch die Partnerschaft mit den beiden Digitalunternehmen der Schwarz Gruppe: STACKIT und XM Cyber. Damit soll die Digitalisierung des Vereins vorangebracht werden, heißt es.

Beim FC Bayern wird künftig Lidl-Wasser getrunken

Außerdem wird den Spielern, Mitarbeitern und Fans des Clubs künftig Mineralwasser der Lidl-Eigenmarke ausgeschenkt. Damit trennt sich der FC Bayern von seinem langjährigen Wasserpartner.