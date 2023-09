Neckarsulmer Schwarz Gruppe gründet neue IT- und Digitalsparte

Die Neckarsulmer Schwarz Gruppe mit Lidl und Kaufland gründet eine neue IT- und Digitalsparte. Sie trägt den Namen "Schwarz Digits". Damit stellt sich der Konzern noch breiter auf.

Die Schwarz Gruppe mit Sitz in Neckarsulm (Kreis Heilbronn) will beim Thema IT und Digitalisierung möglichst unabhängig von außereuropäischen Anbietern sein. Deshalb bündelt sie ihre gesamten IT- und Digitalaktivitäten ab sofort in einer eigenen Sparte mit dem Namen "Schwarz Digits".

Mit der Stärke des größten Händlers Europas im Rücken bauen wir selbst souveräne, verlässliche und vertrauensvolle IT-Lösungen und digitale Services.

Schwarz Gruppe schafft "Ökosystem"

Von ihren Geschäftsfeldern her stellt sich die Schwarz Gruppe mit diesem Schritt immer breiter auf. Sie selbst spricht von einem "Ökosystem", welches kontinuierlich weiterentwickelt werde.

Die Führungsspitze der "Schwarz Digits"-Sparte: Christian Müller (links) und Rolf Schumann (rechts) Pressestelle Schwarz Unternehmenskommunikation

Es gehört zur DNA der Unternehmen der Schwarz Gruppe, in Geschäftsfelder zu investieren die unsere Gesellschaft und unser Leben auf lange Sicht beeinflussen.

Laut dem obersten Chef der Schwarz Gruppe investiert das Unternehmen jährlich circa acht Milliarden Euro in strategische Projekte und zukunftsweisende Geschäftsfelder. Durch die Ausgründung einer eigenen IT- und Digitalsparte könne man künftig noch schneller "skalieren" und sich optimal am Markt platzieren. Die entwickelten IT-Lösungen will die Schwarz Gruppe auch externen Kunden anbieten.

Nur wenn IT-Lösungen für unsere eigene IT-Infrastruktur stabil funktionieren, bieten wir sie extern an.

Tausende Mitarbeiter bei "Schwarz Digits"

"Schwarz Digits" wird von einer Doppelspitze geführt. Neben Christian Müller steht Rolf Schumann an der Spitze. Zu der neuen Sparte gehören künftig etwa die Schwarz IT, Schwarz Digital, der Cloudanbierter STACKIT, die IT-Sicherheitsfirma XM Cyber, Kaufland e-commerce und Lidl e-commerce. Insgesamt werden dort 7.500 Mitarbeiter beschäftigt sein.

So soll der neue IT-Campus in Bad Friedrichshall einmal aussehen (Visualisierung) Pressestelle Schwarz Zentrale Dienste KG

Aktuell wird in Bad Friedrichshall (Kreis Heilbronn) ein neuer großer IT-Campus der Schwarz-Gruppe gebaut. Teile der neuen Sparte werden dort einmal einziehen, so eine Sprecherin auf SWR-Anfrage. Die Fertigstellung des imposanten Millionenprojekts ist für 2025 geplant. Stark engagiert ist das Unternehmen auch beim Innovationspark Künstliche Intelligenz (Ipai), der in Heilbronn entsteht.

Dreistelliger Milliardenumsatz

Die Neckarsulmer Schwarz Gruppe mit Lidl und Kaufland beschäftigt insgesamt rund 575.000 Mitarbeitende in 32 Ländern. Die Unternehmen erwirtschafteten im Geschäftsjahr 2022 einen Gesamtumsatz von 154,1 Milliarden Euro. Es gibt bereits die Sparten Produktion, Handel, Umwelt. Hinzu kommt jetzt noch die IT- und Digitalsparte. Zum Schwarz-Imperium gehört außerdem auch der Umweltdienstleister PreZero.