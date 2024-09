Künzelsau: Obduktionsergebnis erhärtet Verdacht gegen Ehemann

Die Polizei und Staatsanwaltschaft hatten schon am Freitag den Verdacht, dass der eigene Mann die Frau in Künzelsau erstochen haben soll. Nun ist die Obduktion abgeschlossen.

Im Fall der tot aufgefundenen 50-jährigen Frau in Künzelsau (Hohenlohekreis), liegt zwischenzeitlich das Obduktionsergebnis vor. Danach hat sich der Verdacht gegen den 61-jährigen Ehemann erhärtet. Nach den bisherigen Ermittlungen hat der Mann seine Frau am vergangenen Freitag erstochen und dann sich selbst am Unterarm verletzt. Der Mann sitzt bereits in Untersuchungshaft, eine Beteiligung Dritter wird bisher ausgeschlossen.

Rettungsdienst meldete stark blutenden Mann

Die Polizei kam dem mutmaßlichen Täter auf die Spur, da er stark blutend in der Wohnung vom Rettungsdienst verarztet werden musste. Dort wurde dann auch die schon tote Ehefrau gefunden.