Er soll Drähte quer über eine Mountainbike-Strecke bei Eberstadt gespannt haben - für Radfahrer lebensgefährlich. Ein 59-Jähriger sitzt in U-Haft. Jetzt verrät die Polizei mehr.

Eine Tat, die laut Polizei tödlich hätte ausgehen können: Ein 54 Jahre alter Mountainbiker konnte gerade noch rechtzeitig bremsen, als er Drähte in einem Waldgebiet bei Eberstadt (Kreis Heilbronn) entdeckte. Nun hat die Polizei auf SWR-Anfrage neue Details zum Fall bekanntgegeben. Die Drähte sollen den Angaben zufolge unterschiedlich dick gewesen und in etwa einem Meter Höhe an den Bäumen befestigt gewesen sein - auf einer Strecke, die unter Mountainbikern als sogenannter Single-Trail genutzt wird, aber laut Polizei kein offizieller Trail ist. Der Mann, der das getan haben soll, ein 59-Jähriger aus Hardthausen (Kreis Heilbronn), sitzt bereits in U-Haft.

Motiv des mutmaßlichen Täters unklar

Die Polizei hält sich zum Motiv des Mannes bisher noch bedeckt. Die Ermittlungen laufen, heißt es. Auch ist bisher nichts zu weiteren, ähnlichen Taten oder Auseinandersetzungen zwischen Mountainbikern und Fußgängern rund um Eberstadt bekannt. Laut Polizei soll es sich um einen Einzelfall handeln. Nach einem Zeugenaufruf sei bisher ein "sehr relevanter" Hinweis eingegangen.