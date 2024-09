Grünen-BW-Landeschefin Schwelling: Rücktritt ermöglicht Neuanfang

Die baden-württembergische Grünen-Landesvorsitzende Lena Schwelling sieht den Rücktritt der Bundesparteispitze positiv. "Ich bin dem Bundesvorstand Ricarda Lang und Omid Nouripour und all den anderen sehr dankbar, dass sie mit diesem Schritt jetzt den Weg frei gemacht haben für einen Neuanfang." Lang und Nouripour seien ein sehr gutes Team gewesen. "Die haben sicher nicht allein zu verantworten, in welcher Situation wir im Moment stecken, aber es gehört zur Aufgabe von Parteivorsitzenden, in solchen Krisen dann auch die Verantwortung zu übernehmen", sagte Schwelling am Mittwochabend im SWR.