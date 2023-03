Bei einem Dachstuhlbrand am Samstag in Immenstaad am Bodensee sind zwei Menschen verletzt worden. Den Schaden schätzt die Polizei auf 500.000 Euro.

In Immenstaad (Bodenseekreis) ist am Samstag ein Wohnhaus in Brand geraten. Die Rauchsäule am Ufer des Bodensees war weithin sichtbar. Zwei Menschen wurden bei dem Feuer laut Polizei leicht verletzt. Der Sachschaden soll sich auf rund eine halbe Million Euro belaufen. Die Rettungskräfte waren mit einem Großaufgebot vor Ort. Die Brandursache ist noch unklar. Der Brand brach auf einem Balkon aus und griff auf den Dachstuhl über. SWR Martin Hattenberger Feuer brach auf Balkon aus Wie die Polizei mitteilte, brach das Feuer am späten Nachmittag im Bereich eines Balkons im Dachgeschoss aus und griff auf den Dachstuhl über. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr seien umliegende Gebäude verschont geblieben. Die Bewohner konnten das Gebäude rechtzeitig verlassen, zwei von ihnen kamen mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Gebäude nach Brand unbewohnbar Das Wohnhaus ist nach dem Brand und den Löscharbeiten laut Polizei vorerst unbewohnbar. Die 13 Bewohnerinnen und Bewohner kamen bei Bekannten oder in Ferienwohnungen unter, die durch die Gemeinde Immenstaad organisiert wurden.