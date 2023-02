Defekt an Solaranlage?

Beim Brand eines Gebäudes mit Oldtimer-Werkstatt in Laupheim (Kreis Biberach) ist am Dienstag ein Schaden in Höhe von rund 1,1 Millionen Euro entstanden. Auf der B30 kam es zu Behinderungen.

Das Gebäude im sogenannten "Solarpark" von Laupheim brannte laut Polizei am Dienstagmittag komplett aus, ebenso neun darin abgestellte Oldtimer und Spezialwerkzeuge. Der Eigentümer der Fahrzeuge schätze den Schaden auf eine Million Euro, der Eigentümer des Gebäudes auf 100.000 Euro. Menschen befanden sich den Angaben zufolge am Dienstagmittag nicht im Gebäude, der Betrieb der Werkstatt ruhte. Offenbar hatte ein Zeuge gegen 11:45 Uhr Rauch am "Solarpark" gemeldet. Der Schwerpunkt des Brandes war laut Polizei zunächst im oberen Dachbereich. Rauch behindert Verkehr auf B30 Die Flammen griffen nicht auf weitere Gebäude oder Solaranlagen über. Im Bereich der angrenzenden Bundesstraße 30 kam es dennoch kurzzeitig zu Verkehrsbehinderungen durch starken Rauch. Die Polizei Laupheim ermittelt, sie schließt einen Defekt an der Solaranlage als Brandursache nicht aus.