In Wangen im Allgäu ist am Freitag ein Hotel in Brand geraten. Es gab eine starke Rauchentwicklung. Verletzt wurde niemand. Eine Reisegruppe war kurz vor Brandausbruch abgereist.

In einem Hotelkomplex in Wangen im Allgäu (Landkreis Ravensburg), einem Sporthotel, ist am Freitag ein Feuer ausgebrochen. Es gab eine starke Rauchentwicklung, teilte die Polizei mit. Das Hotel sei geräumt worden, Verletzte gebe es nicht. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf einen hohen sechsstelligen Betrag belaufen. Die Löscharbeiten dauern noch an. Die Brandursache ist noch unklar.

Polizei und Feuerwehr mit Großaufgebot vor Ort

Die Feuerwehr ist mit einem Großaufgebot von mehr als einhundert Kräften vor Ort, darunter auch Einsatzkräfte aus dem angrenzenden bayerischen Bereich. Denn der Brand ist schwer zu bekämpfen. Das Feuer brach ersten Erkenntnissen zufolge in einer Zwischendecke unter dem Dach aus, so die Polizei. Da das Dach aus Blech sei, konnten die Flammen jedoch nicht nach außen dringen. Die Flammen breiteten sich weiter Richtung Hotel aus. Die Feuerwehrleute mussten das Blech erst aufschneiden, um löschen zu können. Die Rauchentwicklung war sehr stark, der Rauch war bis weit außerhalb von Wangen zu sehen.

15 Menschen bei Brandausbruch im Hotel

Als der Brandalarm gegen 13 Uhr am Freitagmittag losging, befanden sich 15 Menschen in dem Hotelkomplex. Alle konnten laut Polizei rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden. Eine Reisegruppe mit rund 80 Gästen sei kurz zuvor abgereist. Die Ursache für den Brand steht noch nicht fest.